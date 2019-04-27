Как дальше может развиваться карьера Головкина

Источник: boxingscene.com

Прошлый год стал одним из самых сложных в карьере Геннадия Головкина. Казахстанский боксер уступил своему давнему сопернику, мексиканцу Саулю Альваресу, в бое-реванше и потерял три пояса чемпиона мира по боксу в среднем весе.

Вероятно, эта неудача заставила спортсмена всерьез задуматься о своей карьере и пойти на решительные меры. Сначала спортсмен заключил контракт со стриминговой компанией DAZN, а после отказался от услуг своего тренера Абеля Санчеса, с которым сотрудничал много лет.

«Я принял серьезное решение для себя и своей карьеры. Хочу строить ее на основе того, чего я уже достиг, и продолжать совершенствоваться. Поэтому я больше не буду тренироваться с Абелем Санчесом», — написал Головкин на своей официальной странице в Instagram.

Казахстанец начал сотрудничать с мексиканцем в 2010 году. На тот момент он имел в своем послужном списке 18 побед без единого поражения, но перед поединком за вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA решил обратиться за помощью к новому наставнику. Результат не заставил себя долго ждать. В своем первом же бою под руководством Санчеса Головкин нокаутировал Милтона Нуньеса всего за 58 секунд.

Впоследствии он преодолел путь от талантливого боксера до легенды спорта и завоевал три чемпионских звания. В период с 2010 по 2019 год он провел 22 поединка, в 20 из которых одержал победу. Один бой завершился вничью, а еще в одной схватке он уступил.

«Это решение было непростым для меня, и оно не отражает профессиональных способностей Абеля. Он прекрасный наставник, член Зала славы бокса. Позже я объявлю имя нового тренера, а сегодня хочу поблагодарить Санчеса за те уроки, которые он мне преподал», — объяснил Головкин.

Впрочем, сам Санчес заявил, что расставание с Головкиным стало следствием серьезных разногласий между ними.

«Я больше не работаю с Головкиным. Это произошло после девяти лет отличного сотрудничества, рекордов и карьеры, достойной Зала славы, позволившей подписать контракт с DAZN на 100 миллионов долларов за шесть боев», — цитирует Санчеса BoxingScene.

Как признался наставник, Головкин настаивал на внесении изменений в условия контракта, которые оказались для Санчеса неприемлемыми.

В свете последних событий решение Головкина отказаться от услуг Санчеса кажется весьма странным. В марте спортсмен подписал со стриминговой компанией DAZN контракт, который, судя по словам бывшего тренера, поможет ему заработать 100 миллионов долларов за шесть боев. Ранее казахстанец даже близко не подбирался к подобным гонорарам. Для сравнения: за вторую схватку с Альваресом он получил четыре миллиона долларов, хотя ее называли одним из главных боев десятилетия и широко раскручивали в СМИ.

Если слухи верны и Головкин действительно получит 100 миллионов долларов за три года, то решение сэкономить на Санчесе выглядит не самым дальновидным. Наставник Мурата Гассиева и Салливана Барреры давно считается одним из сильнейших в мире и не зря признавался лучшим тренером 2015 года по версии авторитетной Ассоциации американских журналистов от бокса (BWAA).

Однако за последнее время смена тренера стала не единственным событием в жизни Головкина, которое напрямую не связано с его поединками на ринге. Так, в феврале он подал в суд на своих бывших менеджеров, братьев Максима и Олега Германов. В иске говорилось, что те много лет якобы обманывали боксера, брали завышенные комиссионные и недобросовестно исполняли свои обязанности во время боев.

В качестве компенсации Головкин потребовал 3,5 миллиона долларов от менеджеров, а также заявил о желании полностью прекратить профессиональные отношения с Германами.

Помимо этого, в СМИ появлялись слухи о разрыве отношений между Головкиным и еще одним его промоутером, Томом Леффлером. В январе 2019 года об этом сообщил медиахолдинг ESPN, но впоследствии сам менеджер опроверг эту информацию.

Несомненно, все вышеназванные организационные моменты не могли не сказаться на боксерской карьере Головкина. Его поединок с Альваресом состоялся в сентябре, а следующее появление на ринге планируется лишь в июне. В качестве соперника объявлен малоизвестный канадец Стив Роллс. За свою карьеру 35-летний спортсмен одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения, но его оппозиция оставляет желать лучшего. Несмотря на внушительное количество боев и восьмилетний опыт выступлений, его главным достижением остается завоевание титула чемпиона по версии Боксерской ассоциации США (USBA).

Изначально ходили слухи о незамедлительном проведении третьего боя между Головкиным и Альваресом, но они не подтвердились. Казахстанец был занят переговорами с DAZN, а Альварес не стал ждать своего бывшего оппонента и подписал контракт на поединок с бывшим претендентом на титул Дэниэлом Джейкобсом. На данный момент американец уступил лишь дважды — в 2010 году он проиграл россиянину Дмитрию Пирогу, а в 2017-м — все тому же Головкину.

Сам же Головкин признался, что в будущем не прочь вновь сразиться с Альваресом.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Лично я надеюсь на то, что бой состоится. Не важно, за титул мы будем бороться или же нет. Поединок Альвареса с Джейкобсом? Тяжело спрогнозировать результат. Эта схватка будет очень важным событием как для среднего дивизиона, так и для всего бокса в целом. У каждого есть шанс на успех», — сказал спортсмен.

При этом казахстанец не исключил своего возможного перехода в более тяжелую весовую категорию.