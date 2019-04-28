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15:27 (мск), источник: Vesti.kz

Санчес об уходе Головкина: Я как будто потерял сына

Американский тренер Абель Санчес в интервью подкасту Behind The Gloves подробно изложил свою точку зрения на расставание с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает Аllboxing.ru.

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Источник: AP 2019

«Я понимаю, что он хочет двигаться вперед и уважаю это желание, — сказал Санчес о Головкине. — К сожалению, многие бойцы в определенный момент забывают слово “мы”, у них остается только “я”. Мы очень много и усердно работали вместе, мы многого достигли, установили множество рекордов, и это была работа команды: сам боец, менеджеры, промоутеры, тренеры… Мы все приносили определенные жертвы, тратили силы и время, которое могли бы проводить с семьей, чтобы достигнуть успеха».

«Тренер — это человек, который больше всего времени проводит с боксером, сильнее других членов команды жертвует своей семейной жизнью… Деньги можно заработать, но потраченное время нельзя вернуть. При этом исторически сложилось, что тренер — наименее юридически защищенный член команды: контракты защищают интересы промоутера, менеджера, но не тренера. Знаю, что в интернете пишут разные вещи, но это делают “гении”, которые думают, что они все знают, и поэтому имеют право рассуждать о жизни других людей, о которой они совсем не осведомлены, и о переговорах, на которых они не присутствовали».

Говоря о новой схеме оплаты, предложенной ему Головкиным, Санчес не стал называть конкретные цифры, но отметил, что речь шла не о проценте, а о некой фиксированной сумме, и его гонорар в итоге получался меньше общепринятого.

«Это было намного меньше, чем я получал раньше, и намного меньше, чем традиционно получают тренеры, поэтому я решил ответить отказом, — сказал Санчес. — Это было деловое решение с обеих сторон. Мы оба — взрослые люди, мы не ссорились, не кричали друг на друга, каждый просто пошел своим путем».

По словам Абеля Санчеса, ультиматум Головкина стал для него полной неожиданностью: не было никаких признаков того, что отношения между ними ухудшились, и всего полтора месяца назад они вместе участвовали в пресс-конференции, на которой было объявлено о подписании контракта с DAZN. Впервые после этого они встретились лишь пару дней назад.

«В четверг утром он зашел, чтобы забрать свои вещи, мы пожали руки, я пожелал ему удачи, и он ушел, — рассказал тренер. — К сожалению, когда молодой человек достигает определенного уровня, вокруг него появляется множество новых людей, новые советчики… Я чувствую, что потерял не просто друга, я как будто потерял сына, потерял часть своей жизни».

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