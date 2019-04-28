Стал известен гонорар Джейкобса за бой против «Канело»

Как сообщает Marca Mexico со ссылкой на Los Angeles Times, чек Джейкобса составит почти 10,5 миллиона долларов. Это ровнов семь раз больше, чем 1,5 миллиона, которые американец получил в октябре после победы над украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

Гонорар Альвареса за предстоящий поединок неизвестен, но в октябре он подписал пятилетний контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов за 11 боев.

Бой Альварес — Джейкобс пройдет 4 мая на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Оба боксера впервые будут защищать титулы, которыми до них владел казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

Пояса WBC и WBA (Super) Головкин потерял в сентябре, когда решением большинства судей уступил Альваресу в повторном поединке и потерпел первое поражение в карьере. За 12 месяцев до этого в их первом бою была зафиксирована ничья.

Титулом IBF Головкин владел с октября 2015 по июнь 2018 года, но лишился его из-за отказа дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом Деревянченко. В итоге украинец разыграл вакантный пояс в октябре 2018 года в поединке с Джейкобсом — американец выиграл раздельным решением.