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28 апреля, источник: Vesti.kz

Стал известен гонорар Джейкобса за бой против «Канело»

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) получит самый большой гонорар в карьере за объединительный бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), который владеет титулами WBC и WBA (Super).

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Как сообщает Marca Mexico со ссылкой на Los Angeles Times, чек Джейкобса составит почти 10,5 миллиона долларов. Это ровнов семь раз больше, чем 1,5 миллиона, которые американец получил в октябре после победы над украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

Гонорар Альвареса за предстоящий поединок неизвестен, но в октябре он подписал пятилетний контракт со стриминговым сервисом DAZN на рекордные 365 миллионов долларов за 11 боев.

Бой Альварес — Джейкобс пройдет 4 мая на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Оба боксера впервые будут защищать титулы, которыми до них владел казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

Пояса WBC и WBA (Super) Головкин потерял в сентябре, когда решением большинства судей уступил Альваресу в повторном поединке и потерпел первое поражение в карьере. За 12 месяцев до этого в их первом бою была зафиксирована ничья.

Титулом IBF Головкин владел с октября 2015 по июнь 2018 года, но лишился его из-за отказа дать письменное согласие на бой с обязательным претендентом Деревянченко. В итоге украинец разыграл вакантный пояс в октябре 2018 года в поединке с Джейкобсом — американец выиграл раздельным решением.

Добавим, что в бою Головкин — Джейкобс гарантированный гонорар казахстанца составлял 2,5 миллиона долларов, а американца — 1,75 миллиона. Оба боксера получили также процент от 15 миллионов долларов, которые принесла продажа платных трансляций (PPV).

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