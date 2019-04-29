«Мы пожали руки». Абель Санчес о последней встрече с Головкиным перед расставанием
Американский тренер Абель Санчес в интервью Behind The Gloves рассказал о том, как прошла последняя встреча с
Американский тренер Абель Санчес в интервью Behind The Gloves рассказал о том, как прошла последняя встреча с
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.
В свою очередь, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.
— Вы разговаривали с ним после этого?
— Особо нет. Пару дней назад он забрал свою экипировку и сказал, что поедет
— Вы знали о его уходе заранее, до его объявления?
— На самом деле нет. В среду утром, в 6:30, мы приехали на разных машинах. Мы бегаем в это время. Когда я ехал, то увидел впереди машину — думаю, это был он. Но это была машина, которой раньше я никогда не видел. Потом, как я уже сказал,
— Есть такое ощущение, будто вы потеряли друга?
— Я бы даже сказал не друга, а сына. Потому что все мои парни в зале ставят на кон свои жизни ради нас. Мы должны убедить их, что это безопасно, спасти их. Так что я чувствую, что потерял очень важную часть своей жизни.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в