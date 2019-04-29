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09:16 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» увидел плохой знак в расставании Головкина с Санчесом

Промоутер чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) Оскар Де Ла Хойя поделился мнением относительно ситуации вокруг казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), который расстался со своим тренером Абелем Санчесом.

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Cтороны сотрудничали с 2010 года. Свое решение расстаться Головкин объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности».

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По словам промоутера, новость о том, что Головкин расстался с Санчесом из-за финансовой составляющей, стала для него плохим знаком.

«Я сменил шесть тренеров, но тому была веская причина: я хотел стать лучше, научиться чему-то новому и улучшить свой бокс. Это никогда не касалось денег. Я просто стремился найти тренера, который выведет меня на новый уровень. Но если Головкин сделал это из-за денег, то, выходит, он думает о бизнесе, а не о спорте, он не думает о страсти, желании победить, сделать следующий шаг, — цитирует Де Ла Хойю Yahoo! Sports. — Вообще, все это плохо (ставить деньги превыше). Ты теряешь фокус, теряешь свой менталитет. Ты уже не думаешь о том, как сотворить историю и стать лучшим, а о том, сколько денег заработаешь. Меня же никогда не волновали деньги — только наследие».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед (19 нокаутом), один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело» сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Готовиться к нему казахстанец будет уже не в Big Bear, как это было ранее, а в другом месте.

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