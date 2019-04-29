Промоутер «Канело» увидел плохой знак в расставании Головкина с Санчесом

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Cтороны сотрудничали с 2010 года. Свое решение расстаться Головкин объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности».

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По словам промоутера, новость о том, что Головкин расстался с Санчесом из-за финансовой составляющей, стала для него плохим знаком.

«Я сменил шесть тренеров, но тому была веская причина: я хотел стать лучше, научиться чему-то новому и улучшить свой бокс. Это никогда не касалось денег. Я просто стремился найти тренера, который выведет меня на новый уровень. Но если Головкин сделал это из-за денег, то, выходит, он думает о бизнесе, а не о спорте, он не думает о страсти, желании победить, сделать следующий шаг, — цитирует Де Ла Хойю Yahoo! Sports. — Вообще, все это плохо (ставить деньги превыше). Ты теряешь фокус, теряешь свой менталитет. Ты уже не думаешь о том, как сотворить историю и стать лучшим, а о том, сколько денег заработаешь. Меня же никогда не волновали деньги — только наследие».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед (19 нокаутом), один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело» сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.