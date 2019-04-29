Геннадий Головкин уходит от тренера с конфликтом. Мурат Гассиев станет следующим?

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В 2004 году Геннадий Головкин принес сборной Казахстана серебро на Играх в Афинах, в 2005-м неожиданно проиграл на чемпионате мира и в 2006-м дебютировал в профессионалах.

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Примерно через четыре года опасаться встречи в ринге с Головкиным стало вполне обычным состоянием для большинства боксеров среднего (72,6 кг) веса.

С 2010-го Головкин стал работать с тренером Абелем Санчесом, их первый бой в тандеме длился 58 секунд — в нокаут ушел Милтон Нуньес. И до 2017 года ни один из поединков казахстанского боксера не дошел до решения судей — Головкин досрочно победил 18 соперников и превратился в суперзвезду бокса.

С марта 2017-го начались осечки: у Головкина только одна досрочная победа в четырех боях. Другие три поединка: победа единогласным решением над Дэниелом Джейкобсом, ничья и поражение (первое в карьере) от Сауля Альвареса. 25 апреля 2019 года 37-летний Геннадий Головкин (38 побед, 1 поражение, 1 ничья) на своей странице в инстаграме объявляет о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bwpzkp4nwaR/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bwpzkp4nwaR/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bwpzkp4nwaR/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-24T21:22:40+00:00">24 Апр 2019 в 2:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Санчес был настроен иначе и дважды прокомментировал уход Головкина. Сначала тренер назвал экс-чемпиона «жадным» и «неблагодарным». Потом сказал, что расставание с боксером похоже на потерю сына.

Связка Геннадий Головкин — Абель Санчес за девять лет стала знаковой для бокса, как Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч или Флойд и Роджер Мейвезеры. С Головкиным Санчес стал тренером года в 2015-м, в зале специалиста стало больше популярных боксеров. В свою очередь Санчес привел Головкина к титулам WBC, WBA и WBO, стабильному попаданию в топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий и, как подчеркнул сам тренер, многомиллионному контракту со стриминговой платформой DAZN, который Головкин подписал незадолго до расставания с Санчесом.

Как и любой популярный боксерский тренер, Санчес постоянно был под подозрением в преувеличении собственных заслуг. В боксе есть вполне рабочая теория, что иногда и ученики делают тренеров великими, а не наоборот.

Считается, что талантливые боксеры по воле случая попадают к тем или иным специалистам, но растут во многом благодаря заложенной когда-то школе, природным данным, характеру и чему угодно еще.

Если в случае с Мэнни Пакьяо и Фредди Роучем эта теория, казалось, не имела под собой оснований, то об Абеле Санчесе Сергей Ковалев отзывался вот так: «Абель — дилетант в боксе, без педагогического спортивного образования. По образованию вообще строитель».

Ковалев критиковал многих тренеров, но кроме слов Ковалева против Санчеса говорили некоторые факты биографии. Бывший тренер Головкина с 18 лет работал в строительном бизнесе, куда пришел вслед за отцом. Изначально Санчес занимался тхэквондо, потом кикбоксингом и в боксе дошел до статистики 3 победы, 3 поражения. В строительстве путь Санчеса был более успешным: от прораба до владельца строительной фирмы. В начале нулевых Абель решил построить дом в местечке Биг Бэар Лейк: 2000 метров над уровнем моря, леса, озера и уединение. В 2010-м Санчесу будут писать десятки боксеров, мечтающих попасть в Биг Бэар.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/av25fUMPfo/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/av25fUMPfo/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/av25fUMPfo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Abel Sanchez (@thesummitgym)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-06-19T16:47:17+00:00">19 Июн 2013 в 9:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Санчес был большим фанатом бокса — однажды друг Абеля попросил его помочь с тренировками для своего сына. Сына звали Лупе Акуино, и в 1987 году с Санчесом в углу он выиграл титул чемпиона WBC во Франции. После этого Санчес какое-то время работал вместе со знаменитым тренером Эммануэлем Стюардом, курируя подготовку боксеров. Потом почти отошел от дел и планировал продать домик в горах, но неожиданно Оскар Де Ла Хойя предложил взять в аренду дом в Биг Бэаре для подготовки к Мэнни Пакьяо. Санчес соорудил в одном из помещений боксерский зал с рингом, и дом превратился в полноценную базу для подготовки.

Тренировки Оскара послужили неплохой рекламой, к Санчесу потянулись боксеры, а бывший строитель воспользовался моментом и переквалифицировался в тренера. Нестыковка заключалась в том, что, построив идеальный зал для тренировок, Санчес не стал идеальным тренером. Но через два года после Де Ла Хойи в Биг Бэар приехал Геннадий Головкин, и в его углу Санчес быстро превратился в тренера топ-класса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnmuS_SHvSn/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnmuS_SHvSn/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnmuS_SHvSn/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Abel Sanchez (@thesummitgym)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-11T23:56:18+00:00">11 Сен 2018 в 4:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первоначально, реагируя на уход Головкина, Абель утверждал, что Геннадий просто не захотел делиться с ним гонорарами, которые боксер мог получать, подписав контракт с DAZN. Речь могла идти о десяти миллионах долларов и выше за бой. И есть два мнения. Первое: Санчес полагал, что может получать прежние 10% от гонорара. Такое практикуется, пока боксер не начинает зарабатывать шести- и семизначные суммы. Второе, и об этом заявляет сам тренер, — ему была предложена «унизительная» фиксированная ставка. Санчес отказался, Головкин собрал вещи и уехал.

О том, что Санчес не дает боксерам ничего нового, говорил не только Сергей Ковалев. После ничьей с Саулем Альваресом Василий Ломаченко оценил работу Головкина так: «Весь бой делал все то же самое: два джеба, левый боковой, правый апперкот — больше ничего. Он с лохами боксировал до этого, и их просто физически перебивал и передавливал…».

Сам тренер иногда говорил настораживающие вещи. Например, Санчес считал, что именно он должен контролировать всю работу боксеров, поэтому в его лагере не было тренера по физподготовке, а еду спортсмены готовили себе сами. «Я не могу кому-то доверять их, кроме самого себя», — объяснял Санчес свою позицию. Подход Санчеса выглядит старомодным, сегодня практически со всеми топовыми боксерами работает профильный тренер, основная функция которого следить за физическими кондициями спортсменов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BvSAXLHnBMb/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BvSAXLHnBMb/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BvSAXLHnBMb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Gennady Golovkin | GGG (@gggboxing)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-21T19:01:16+00:00">21 Мар 2019 в 12:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем Мурат Гассиев так описывал тренировки в зале у Санчеса: «У нас в основном работа с собственным весом: отжимания, турничок. Ни я, ни Геннадий со штангой практически не работаем. Я вообще никогда к штанге не подходил, лучше в сто раз большее других тяжелых упражнений сделаю, чем штанга. Такая нагрузка мне не нравится, да и не подходит».

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Также, по словам Мурата, каждое утро боксеры обычно начинают с пробежки, а в течение дня Санчес дает разные упражнения для развития силы и выносливости.

Кризис в тренерской карьере Абеля ярче всего проявился во второй половине 2018 года. С 21 июля по 15 сентября Геннадий Головкин, Константин Пономарев и Мурат Гассиев, имевшие на троих 98 побед и 0 поражений, проиграли свои поединки. После этого Головкин ушел от тренера, Пономарев проиграл второй бой, Мурат Гассиев пока говорит, что Санчес подходит для него идеально.

Проблема только в том, что Мурат в последний раз выходил на ринг 21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии. В тот вечер в углу напротив Гассиева были Александр Усик и Анатолий Ломаченко. И разница чувствовалась не только во время раундов, но и во время перерывов: советы Ломаченко-старшего можно было разбирать на цитаты — советы Санчеса сводились к требованиям собраться и наращивать давление. Примерно то же тренер говорил и Геннадию Головкину через два месяца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvo9EqTFCQJ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvo9EqTFCQJ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bvo9EqTFCQJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-30T16:55:03+00:00">30 Мар 2019 в 9:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мурат Гассиев заканчивает восстановление после травмы, оставаясь пока в России. И главное — он подписал контракт с DAZN и с большой вероятностью продолжит выступление в супертяжелом весе. Уход Головкина от Санчеса не только большой имиджевый удар для последнего. Это еще и смена микроклимата на тренировочной базе в США. Практически все тренировавшиеся в зале в горах отмечали, что Геннадий Головкин являлся лидером и источником опыта и знаний для остальных боксеров. Одновременно с этим Федерация бокса России не скрывает интереса к Гассиеву и активно поддерживает боксера. Людям из Федерации приятны звуки российского гимна, бело-сине-красные цвета, и они, вероятно, совсем не против того, чтобы один из самых успешных боксеров готовился в России и с российскими специалистами. Гассиев со свойственной ему порядочностью пока еще говорит, что лучше Санчеса ему тренера не найти, но вторым человеком в углу боксера всегда работает тренер Виталий Сланов. Турник, брусья и маленькие гантели есть на озере Круглом. На высоту в 2000 метров над уровнем моря можно подняться в Цахкадзоре. И человека, который в нужный момент скажет: «Работай активнее. Давай! Вперед! Соберись, Мурат!» тоже можно найти в России.