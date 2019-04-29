Геннадий Головкин уходит от тренера с конфликтом. Мурат Гассиев станет следующим?
После девяти лет совместной работы Геннадий Головкин решил уйти от тренера Абеля Санчеса. «Матч ТВ» предполагает, что Мурат Гассиев сделает то же самое.
После девяти лет совместной работы Геннадий Головкин решил уйти от тренера Абеля Санчеса. «Матч ТВ» предполагает, что Мурат Гассиев сделает то же самое.
В 2004 году Геннадий Головкин принес сборной Казахстана серебро на Играх в Афинах, в 2005-м неожиданно проиграл на чемпионате мира и в 2006-м дебютировал в профессионалах.
Примерно через четыре года опасаться встречи в ринге с Головкиным стало вполне обычным состоянием для большинства боксеров среднего (72,6 кг) веса.
С 2010-го Головкин стал работать с тренером Абелем Санчесом, их первый бой в тандеме длился 58 секунд — в нокаут ушел Милтон Нуньес. И до 2017 года ни один из поединков казахстанского боксера не дошел до решения судей — Головкин досрочно победил 18 соперников и превратился в суперзвезду бокса.
С марта 2017-го начались осечки: у Головкина только одна досрочная победа в четырех боях. Другие три поединка: победа единогласным решением над Дэниелом Джейкобсом, ничья и поражение (первое в карьере) от Сауля Альвареса. 25 апреля 2019 года 37-летний Геннадий Головкин (38 побед, 1 поражение, 1 ничья) на своей странице в инстаграме объявляет о прекращении сотрудничества с тренером Абелем Санчесом.
Санчес был настроен иначе и дважды прокомментировал уход Головкина. Сначала тренер назвал
Связка Геннадий Головкин — Абель Санчес за девять лет стала знаковой для бокса, как Мэнни Пакьяо и Фредди Роуч или Флойд и Роджер Мейвезеры. С Головкиным Санчес стал тренером года в 2015-м, в зале специалиста стало больше популярных боксеров. В свою очередь Санчес привел Головкина к титулам WBC, WBA и WBO, стабильному попаданию в топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий и, как подчеркнул сам тренер, многомиллионному контракту со стриминговой платформой DAZN, который Головкин подписал незадолго до расставания с Санчесом.
Как и любой популярный боксерский тренер, Санчес постоянно был под подозрением в преувеличении собственных заслуг. В боксе есть вполне рабочая теория, что иногда и ученики делают тренеров великими, а не наоборот.
Если в случае с Мэнни Пакьяо и Фредди Роучем эта теория, казалось, не имела под собой оснований, то об Абеле Санчесе Сергей Ковалев отзывался вот так: «Абель — дилетант в боксе, без педагогического спортивного образования. По образованию вообще строитель».
Ковалев критиковал многих тренеров, но кроме слов Ковалева против Санчеса говорили некоторые факты биографии. Бывший тренер Головкина с 18 лет работал в строительном бизнесе, куда пришел вслед за отцом. Изначально Санчес занимался тхэквондо, потом кикбоксингом и в боксе дошел до статистики 3 победы, 3 поражения. В строительстве путь Санчеса был более успешным: от прораба до владельца строительной фирмы. В начале нулевых Абель решил построить дом в местечке Биг Бэар Лейк: 2000 метров над уровнем моря, леса, озера и уединение. В 2010-м Санчесу будут писать десятки боксеров, мечтающих попасть в Биг Бэар.
Санчес был большим фанатом бокса — однажды друг Абеля попросил его помочь с тренировками для своего сына. Сына звали Лупе Акуино, и в 1987 году с Санчесом в углу он выиграл титул чемпиона WBC во Франции. После этого Санчес
Тренировки Оскара послужили неплохой рекламой, к Санчесу потянулись боксеры, а бывший строитель воспользовался моментом и переквалифицировался в тренера. Нестыковка заключалась в том, что, построив идеальный зал для тренировок, Санчес не стал идеальным тренером. Но через два года после Де Ла Хойи в Биг Бэар приехал Геннадий Головкин, и в его углу Санчес быстро превратился в тренера
Первоначально, реагируя на уход Головкина, Абель утверждал, что Геннадий просто не захотел делиться с ним гонорарами, которые боксер мог получать, подписав контракт с DAZN. Речь могла идти о десяти миллионах долларов и выше за бой. И есть два мнения. Первое: Санчес полагал, что может получать прежние 10% от гонорара. Такое практикуется, пока боксер не начинает зарабатывать шести- и семизначные суммы. Второе, и об этом заявляет сам тренер, — ему была предложена «унизительная» фиксированная ставка. Санчес отказался, Головкин собрал вещи и уехал.
Сам тренер иногда говорил настораживающие вещи. Например, Санчес считал, что именно он должен контролировать всю работу боксеров, поэтому в его лагере не было тренера по физподготовке, а еду спортсмены готовили себе сами. «Я не могу
Между тем Мурат Гассиев так описывал тренировки в зале у Санчеса: «У нас в основном работа с собственным весом: отжимания, турничок. Ни я, ни Геннадий со штангой практически не работаем. Я вообще никогда к штанге не подходил, лучше в сто раз большее других тяжелых упражнений сделаю, чем штанга. Такая нагрузка мне не нравится, да и не подходит».
Также, по словам Мурата, каждое утро боксеры обычно начинают с пробежки, а в течение дня Санчес дает разные упражнения для развития силы и выносливости.
Кризис в тренерской карьере Абеля ярче всего проявился во второй половине 2018 года. С 21 июля по 15 сентября Геннадий Головкин, Константин Пономарев и Мурат Гассиев, имевшие на троих 98 побед и 0 поражений, проиграли свои поединки. После этого Головкин ушел от тренера, Пономарев проиграл второй бой, Мурат Гассиев пока говорит, что Санчес подходит для него идеально.
Проблема только в том, что Мурат в последний раз выходил на ринг 21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии. В тот вечер в углу напротив Гассиева были Александр Усик и Анатолий Ломаченко. И разница чувствовалась не только во время раундов, но и во время перерывов: советы
Мурат Гассиев заканчивает восстановление после травмы, оставаясь пока в России. И главное — он подписал контракт с DAZN и с большой вероятностью продолжит выступление в супертяжелом весе. Уход Головкина от Санчеса не только большой имиджевый удар для последнего. Это еще и смена микроклимата на тренировочной базе в США. Практически все тренировавшиеся в зале в горах отмечали, что Геннадий Головкин являлся лидером и источником опыта и знаний для остальных боксеров. Одновременно с этим Федерация бокса России не скрывает интереса к Гассиеву и активно поддерживает боксера. Людям из Федерации приятны звуки российского гимна,
Вадим Тихомиров