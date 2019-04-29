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11:25 (мск), источник: Vesti.kz

Обнародованы новые подробности ухода Головкина от Санчеса

Издание New York Post обнародовало некоторые подробности ухода экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) от тренера Абеля Санчеса.

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, 25 апреля объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться, добавив, что оно не связано с профессиональными качествами тренера.

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В свою очередь, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, Головкин после подписания контракта со стриминговым сервисом DAZN решил сократить жалование тренера. Специалист посчитал это предложение недостойным и ответил отказом.

«Головкин еще не объявил имя своего нового тренера, но, по слухам, рассматривает нескольких кандидатов. Согласно источнику, близкому к ситуации, 37-летний Головкин испытывал давление со стороны своей семьи, чтобы максимально увеличить финансовую прибыль от сделки на шесть боев (c DAZN). Частью этого плана было не тратить стандартную десятипроцентную плату на услуги тренера. По словам Санчеса, ему было предложено пять процентов», — говорится в заметке.

Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

После ухода от Санчеса Головкин решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) казахстанец будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

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