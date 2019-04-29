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29 апреля, источник: Vesti.kz

«Дадим ему шанс»: Стангрит оценил уровень следующего соперника Головкина

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил уровень следующего соперника казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Источник: BoxingInsider.com

Возвращение GGG на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником станет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

«Ответить по поводу реальной конкуренции я не могу. Посмотрим бой, потому что многие современные звезды когда-то были неизвестными новичками. Мало кто знал Адониса Стивенсона, когда он выходил на бой против Чеда Доусона. Да, Роллс не выглядит как серьезная угроза, но дадим ему шанс и не будем заранее его списывать», — заявил Стангрит.

Поединок Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе до 164 фунтов. Перед этим поединком казахстанец расстался с тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. На данный момент неизвестно, кто будет его новым тренером.

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