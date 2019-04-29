«Дадим ему шанс»: Стангрит оценил уровень следующего соперника Головкина

«Ответить по поводу реальной конкуренции я не могу. Посмотрим бой, потому что многие современные звезды когда-то были неизвестными новичками. Мало кто знал Адониса Стивенсона, когда он выходил на бой против Чеда Доусона. Да, Роллс не выглядит как серьезная угроза, но дадим ему шанс и не будем заранее его списывать», — заявил Стангрит.