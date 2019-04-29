«Дадим ему шанс»: Стангрит оценил уровень следующего соперника Головкина
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил уровень следующего соперника казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил уровень следующего соперника казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
Возвращение GGG на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Ответить по поводу реальной конкуренции я не могу. Посмотрим бой, потому что многие современные звезды
Поединок Головкин — Роллс пройдет в промежуточном весе до 164 фунтов. Перед этим поединком казахстанец расстался с тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. На данный момент неизвестно, кто будет его новым тренером.