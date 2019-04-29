«Будьте готовы к большому бою»: Канат Ислам анонсировал свое возвращение на ринг
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) анонсировал возвращение на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) анонсировал возвращение на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.
Для этого он представил видео в Instagram, на котором показал фрагменты из своих тренировок.
34-летний Ислам не выходил на ринг с сентября 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане. Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA
В 2018 году Ислам отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. Боксер планировал поединок в Америке на июнь, но получил тяжелую травму ноги.