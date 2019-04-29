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29 апреля, источник: Vesti.kz

«Будьте готовы к большому бою»: Канат Ислам анонсировал свое возвращение на ринг

Казахстанский боксер первого среднего веса Канат Ислам (25−0, 20 КО) анонсировал возвращение на ринг, передает корреспондент Vesti.kz.

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Для этого он представил видео в Instagram, на котором показал фрагменты из своих тренировок.

Во время загрузки произошла ошибка.

34-летний Ислам не выходил на ринг с сентября 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20−2, 13 КО) в Астане. Эта победа помогла казахстанцу защитить второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO, которых он в итоге лишился.

В 2018 году Ислам отправился в США, где подписал контракт с известным менеджером Эгисом Климасом. Боксер планировал поединок в Америке на июнь, но получил тяжелую травму ноги.

"Будьте готовы к большому бою". Канат Ислам анонсировал свое возвращение на ринг
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