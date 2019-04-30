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08:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WBA дисквалифицировала боксера Джаррелла Миллера, провалившего допинг-тест

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дисквалифицировала американца Джаррелла Миллера, который сдал несколько положительных допинг-тестов, сообщает ESPN.

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Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отказала Миллеру в выдаче лицензии для проведения боя с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа, поскольку претендент сдал положительный допинг-тест. Миллер хотел подать апелляцию на это решение, но допинг-проба B боксера также оказалась положительной. Позднее американец признался в употреблении запрещенных препаратов.

Сообщается, что Миллер отстранен на шесть месяцев. Срок дисквалификации американского боксера истекает 19 сентября. При этом вернуться в рейтинги WBA Миллер сможет только после сдачи специальных тестов.

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