WBA дисквалифицировала боксера Джаррелла Миллера, провалившего допинг-тест
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дисквалифицировала американца Джаррелла Миллера, который сдал несколько положительных
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) дисквалифицировала американца Джаррелла Миллера, который сдал несколько положительных
Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата
Сообщается, что Миллер отстранен на шесть месяцев. Срок дисквалификации американского боксера истекает 19 сентября. При этом вернуться в рейтинги WBA Миллер сможет только после сдачи специальных тестов.