WBA дисквалифицировала боксера Джаррелла Миллера, провалившего допинг-тест

Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк отказала Миллеру в выдаче лицензии для проведения боя с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа, поскольку претендент сдал положительный допинг-тест. Миллер хотел подать апелляцию на это решение, но допинг-проба B боксера также оказалась положительной. Позднее американец признался в употреблении запрещенных препаратов.