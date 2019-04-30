Головкин сделал заявление об отказе от третьего боя с «Канело»

Боксеры встречались дважды на
— Что вы думаете о словах «Канело», который сказал, что будет драться только при наличии титула (у GGG)?
— Я думаю, что «Канело» неправ. Если бы это сказали в Golden Boy (промоутеры Альвареса) или DAZN, то ладно, но только не он.
— DAZN потратил сотни миллионов на GGG и «Канело». У кого теперь карты в руках на третий бой — у Альвареса с Golden Boy или DAZN?
— Я не думаю об этом. Я знаю лишь, что мы оба находимся в выгодной позиции. Если у нас будет третий бой — то это великолепно.
— Вы отказались от третьего боя с «Канело»?
— Такого не было. Я вообще впервые слышу о том, что я отказался. Я надеюсь, что наш бой состоится.
— Раньше вы говорили, что ваша мечта — объединить все титулы. Что мотивирует сейчас?
— В данный момент многое поменялось. Я стал
— Когда собираетесь снова драться за титулы?
— У меня нет прямо такой цели — боксировать за титулы. Я просто хочу проводить лучшие бои с лучшими бойцами.
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в