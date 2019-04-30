Головкин сделал заявление об отказе от третьего боя с «Канело»

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

— Что вы думаете о словах «Канело», который сказал, что будет драться только при наличии титула (у GGG)?

— Я думаю, что «Канело» неправ. Если бы это сказали в Golden Boy (промоутеры Альвареса) или DAZN, то ладно, но только не он.

— DAZN потратил сотни миллионов на GGG и «Канело». У кого теперь карты в руках на третий бой — у Альвареса с Golden Boy или DAZN?

— Я не думаю об этом. Я знаю лишь, что мы оба находимся в выгодной позиции. Если у нас будет третий бой — то это великолепно.

— Вы отказались от третьего боя с «Канело»?

— Такого не было. Я вообще впервые слышу о том, что я отказался. Я надеюсь, что наш бой состоится.

— Раньше вы говорили, что ваша мечта — объединить все титулы. Что мотивирует сейчас?

— В данный момент многое поменялось. Я стал просто-напросто мудрее. Многие вещи поменялись, которые заставляют меня продолжать, заставляют меня быть самим собой, и я буду делать свою работу.

— Когда собираетесь снова драться за титулы?

— У меня нет прямо такой цели — боксировать за титулы. Я просто хочу проводить лучшие бои с лучшими бойцами.