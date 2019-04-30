«Дело в деньгах, но не полностью». Инсайдер раскрыл детали сотрудничества Санчеса с Головкиным
Журналист Yahoo! Sports Кевин Йол прокомментировал решение казахстанского
Журналист Yahoo! Sports Кевин Йол прокомментировал решение казахстанского
«Это решение кажется, в первую очередь, основано на деньгах, но не полностью. У Санчеса был контракт, который давал ему право на десять процентов от гонораров Головкина. Поначалу было пять или шесть боев, когда они только начали сотрудничать, в которых Санчес работал бесплатно, потому что у Головкина было мало денег, и он в них нуждался.
Но, когда Головкин превратился в суперзвезду, зарплата Санчеса тоже увеличилась. Головкин попросил ее урезать, но они не смогли договориться о сумме и разошлись, — пишет автор.
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.
Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионого контракта со стриминговым сервисом DAZN.
После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.
Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал