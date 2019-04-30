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09:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Дело в деньгах, но не полностью». Инсайдер раскрыл детали сотрудничества Санчеса с Головкиным

Журналист Yahoo! Sports Кевин Йол прокомментировал решение казахстанского экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) отказаться от услуг американского тренера Абеля Санчеса.

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Источник: AP 2019

«Это решение кажется, в первую очередь, основано на деньгах, но не полностью. У Санчеса был контракт, который давал ему право на десять процентов от гонораров Головкина. Поначалу было пять или шесть боев, когда они только начали сотрудничать, в которых Санчес работал бесплатно, потому что у Головкина было мало денег, и он в них нуждался.

Но, когда Головкин превратился в суперзвезду, зарплата Санчеса тоже увеличилась. Головкин попросил ее урезать, но они не смогли договориться о сумме и разошлись, — пишет автор.

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.

Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионого контракта со стриминговым сервисом DAZN.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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