Казахстанский супертяж рассказал о победе над боксером с 16 нокаутами и объяснил подбор соперников

Источник: РИА "Новости"

30-летний Кособуцкий за два раунда победил Уильямса Окандо (20−8, 16 КО) из Венесуэлы, большую часть карьеры выступавшего на дивизион легче — в первом тяжелом весе.

— Жан, показалось, что Окандо — это самый «маленький» из десяти ваших соперников в профи.

— Самый мелкий и самый шустрый.

— Сложно ли биться против таких парней?

— Настраиваться тяжело…

— Есть недооценка?

— Да, их тяжело воспринимать. Да и перерыв трехмесячный сказывается.

— Ему не позавидуешь. Не было плана поработать побольше?

— Был. После обмена ударами я немного подзабыл о нем. После перерыва немного перестроился.

— Теперь какие планы? Почему так непросто найти хорошую оппозицию?

— Планы — только вперед. Что касается оппозиции, то это дело непростое. Мы готовы, но не каждый соглашается. Не всегда удается договориться.