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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж рассказал о победе над боксером с 16 нокаутами и объяснил подбор соперников

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (10−0, 9 КО) досрочно выиграл девятый бой и рассказал корреспонденту Vesti.kz о некоторых «трудностях» противостояния в Минске.

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Источник: РИА "Новости"

30-летний Кособуцкий за два раунда победил Уильямса Окандо (20−8, 16 КО) из Венесуэлы, большую часть карьеры выступавшего на дивизион легче — в первом тяжелом весе.

— Жан, показалось, что Окандо — это самый «маленький» из десяти ваших соперников в профи.
— Самый мелкий и самый шустрый.

— Сложно ли биться против таких парней?
— Настраиваться тяжело…

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— Есть недооценка?
— Да, их тяжело воспринимать. Да и перерыв трехмесячный сказывается.

— Ему не позавидуешь. Не было плана поработать побольше?
— Был. После обмена ударами я немного подзабыл о нем. После перерыва немного перестроился.

— Теперь какие планы? Почему так непросто найти хорошую оппозицию?
— Планы — только вперед. Что касается оппозиции, то это дело непростое. Мы готовы, но не каждый соглашается. Не всегда удается договориться.

30-летний Кособуцкий начал профи-карьеру в сентябре 2017 года. Тяжеловес выиграл все девять боев, из которых — восемь досрочно. Семь поединок из девяти он провел в Беларуси, а еще по одному — в России и Украине.

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