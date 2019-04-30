Казахстанский супертяж рассказал о победе над боксером с 16 нокаутами и объяснил подбор соперников

30-летний Кособуцкий за два раунда победил Уильямса Окандо (20−8, 16 КО) из Венесуэлы, большую часть карьеры выступавшего на дивизион легче — в первом тяжелом весе.
— Жан, показалось, что Окандо — это самый «маленький» из десяти ваших соперников в профи.
— Самый мелкий и самый шустрый.
— Сложно ли биться против таких парней?
— Настраиваться тяжело…
— Есть недооценка?
— Да, их тяжело воспринимать. Да и перерыв трехмесячный сказывается.
— Ему не позавидуешь. Не было плана поработать побольше?
— Был. После обмена ударами я немного подзабыл о нем. После перерыва немного перестроился.
— Теперь какие планы? Почему так непросто найти хорошую оппозицию?
— Планы — только вперед. Что касается оппозиции, то это дело непростое. Мы готовы, но не каждый соглашается. Не всегда удается договориться.
30-летний Кособуцкий начал профи-карьеру в сентябре 2017 года. Тяжеловес выиграл все девять боев, из которых — восемь досрочно. Семь поединок из девяти он провел в Беларуси, а еще по одному — в России и Украине.