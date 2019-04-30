«Это был бы хороший жест». Американский журналист высказался о расставании Головкина с Санчесом

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Возможно, решение расстаться с Санчесом было оправданным, но GGG должен был предоставить Абелю некоторую сумму в качестве бонуса. Это был бы хороший жест. На мой взгляд, увольнение было запланировано уже давно. Головкин все решил, но ждал момента. И все же некоторые бонусы и привилегии для того, кто помог тебе войти в элиту бокса, смотрелись бы красиво», — отметил Марвилла.

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Решение он объяснил желанием совершенствоваться.

Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.