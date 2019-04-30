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17:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Это был бы хороший жест». Американский журналист высказался о расставании Головкина с Санчесом

Журналист Fightnews.com и инсайдер Мигель Ангель Марвилла в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о прекращении сотрудничества экс-чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с американским тренером мексиканского происхождения Абелем Санчесом.

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«Возможно, решение расстаться с Санчесом было оправданным, но GGG должен был предоставить Абелю некоторую сумму в качестве бонуса. Это был бы хороший жест. На мой взгляд, увольнение было запланировано уже давно. Головкин все решил, но ждал момента. И все же некоторые бонусы и привилегии для того, кто помог тебе войти в элиту бокса, смотрелись бы красиво», — отметил Марвилла.

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Решение он объяснил желанием совершенствоваться.

Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.

После ухода от Санчеса казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

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