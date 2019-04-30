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18:30 (мск), источник: Vesti.kz

Две досрочные победы, или как юные казахстанские боксеры выступают в Азербайджане

Два боксера-юниора из Казахстана выиграли досрочно бои на международном турнире в Азербайджане — Кубке президента Гейдара Алиева, передает корреспондент Vesti.kz.

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Традиционные соревнования, который принимает город Хырдалан, проходят в 19 раз. Костяк сборной Казахстана составили призеры юниорского чемпионата страны.

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Результаты казахстанских боксеров:

Первая сессия.

До 54 килограммов:
Ислам Махашев (Казахстан) — Азамат Ермекбай (Кыргызстан) — 5:0.

До 57 килограммов:
Елнур Суюнбай (Казахстан) — Гули Гулиев (Азербайджан) — бой остановлен во втором раунде из-за явного преимущества казахстанца
Айдаулет Самак (Казахстан) — Джавид Шахбазбеулы (Азербайджан) — 0:5.

Вторая сессия.

До 46 килограммов
Нижат Гусейнов (Азербайджан) — Кенже Муратулы (Казахстан) — 4:1.

До 50 килограммов
Заур Гахраманов (Азербайджан) — Темирлан Ахметов (Казахстан) — 3:2.

До 54 килограммов
Виталий Штурыпита (Украина) — Ислам Махашев (Казахстан) — 0:5.

До 75 килограммов
Нурдос Куаныш (Казахстан) — Табрис Нариманов (Азербайджан) — бой остановлен в первом раунде из-за явного преимущества казахстанца.

Третья сессия.

До 48 килограммов
Асрорбек Шохобиддинов (Узбекистан) — Габбас Дуйсекенов (Казахстан) — 5:0.

До 57 килограммов
Нижат Керимов (Азербайджан) — Елнур Суюнбай (Казахстан) — 0:5.

Свыше 80 килограммов
Торнике Джиошвили (Грузия) — Темирлан Аманбек (Казахстан) — 3:2.

Добавим, что международный турнир в Азербайджане завершится завтра, 1 мая, когда пройдут финальные поединки в 13 весовых категориях.

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