Две досрочные победы, или как юные казахстанские боксеры выступают в Азербайджане
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Два
Традиционные соревнования, который принимает город Хырдалан, проходят в 19 раз. Костяк сборной Казахстана составили призеры юниорского чемпионата страны.
Результаты казахстанских боксеров:
Первая сессия.
До 54 килограммов:
Ислам Махашев (Казахстан) — Азамат Ермекбай (Кыргызстан) — 5:0.
До 57 килограммов:
Елнур Суюнбай (Казахстан) — Гули Гулиев (Азербайджан) — бой остановлен во втором раунде
Айдаулет Самак (Казахстан) — Джавид Шахбазбеулы (Азербайджан) — 0:5.
Вторая сессия.
До 46 килограммов
Нижат Гусейнов (Азербайджан) — Кенже Муратулы (Казахстан) — 4:1.
До 50 килограммов
Заур Гахраманов (Азербайджан) — Темирлан Ахметов (Казахстан) — 3:2.
До 54 килограммов
Виталий Штурыпита (Украина) — Ислам Махашев (Казахстан) — 0:5.
До 75 килограммов
Нурдос Куаныш (Казахстан) — Табрис Нариманов (Азербайджан) — бой остановлен в первом раунде
Третья сессия.
До 48 килограммов
Асрорбек Шохобиддинов (Узбекистан) — Габбас Дуйсекенов (Казахстан) — 5:0.
До 57 килограммов
Нижат Керимов (Азербайджан) — Елнур Суюнбай (Казахстан) — 0:5.
Свыше 80 килограммов
Торнике Джиошвили (Грузия) — Темирлан Аманбек (Казахстан) — 3:2.
Добавим, что международный турнир в Азербайджане завершится завтра, 1 мая, когда пройдут финальные поединки в 13 весовых категориях.