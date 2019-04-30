Эксперт назвал идеального кандидата на роль тренера Головкина

«Я думаю, хорошим вариантом нового тренера для Головкина мог бы стать Роберт Гарсия. Тем более, тот уже изъявил желание поработать с GGG. Взаимная заинтересованность — большое благо. Но благо еще большее — стилистическая сочетаемость боксера и наставника. Геннадию с его давно сформировавшимся стилем уже поздно, да и не нужно, перестраиваться на новый лад. По этой причине сложно представить, что Головкин смог бы благополучно сработаться, например, с тем же Вирджилом Хантером. А вот дополнить и разнообразить арсенал — очень даже. Гарсия для этого должен подойти едва ли не идеально», — сказал Горюнов.