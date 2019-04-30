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20:55 (мск), источник: Vesti.kz

Эксперт назвал идеального кандидата на роль тренера Головкина

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов в интервью корреспонденту Vesti.kz озвучил имя тренера, который бы идеально подошел казахстанцу Геннадию Головкину.

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О прекращении сотрудничества со специалистом Абелем Cанчесом объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности».

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Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

«Я думаю, хорошим вариантом нового тренера для Головкина мог бы стать Роберт Гарсия. Тем более, тот уже изъявил желание поработать с GGG. Взаимная заинтересованность — большое благо. Но благо еще большее — стилистическая сочетаемость боксера и наставника. Геннадию с его давно сформировавшимся стилем уже поздно, да и не нужно, перестраиваться на новый лад. По этой причине сложно представить, что Головкин смог бы благополучно сработаться, например, с тем же Вирджилом Хантером. А вот дополнить и разнообразить арсенал — очень даже. Гарсия для этого должен подойти едва ли не идеально», — сказал Горюнов.

Добавим, что в данный момент GGG находится без тренера. В июне он проведет поединок против канадца Стива Роллса.

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