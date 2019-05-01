«Когда побью Головкина». Стив Роллс сделал громкое заявление на бой

Примерно месяц назад я размышлял о том, как мне получить бой с громким соперников, ведь я всегда считал, что достоин лучших оппонентов, чем получал. Я просто не мог уже продолжать драться с парнями, которых мне предлагали. Когда я побью Головкина, то получу те деньги и известность, что смогут изменить мою жизнь. Но одержать победу будет сродни с выигрышем «Супер Лото»", — сказал Роллс.