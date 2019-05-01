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10:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Когда побью Головкина». Стив Роллс сделал громкое заявление на бой

Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Его слова приводит Boxingnewsonline.net.

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«Буду честен — это сюрреалистично.

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Примерно месяц назад я размышлял о том, как мне получить бой с громким соперников, ведь я всегда считал, что достоин лучших оппонентов, чем получал. Я просто не мог уже продолжать драться с парнями, которых мне предлагали. Когда я побью Головкина, то получу те деньги и известность, что смогут изменить мою жизнь. Но одержать победу будет сродни с выигрышем «Супер Лото»", — сказал Роллс.

Бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе 164 фунта. Для казахстанца этот поединок станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Добавим, что уже известны еще трое участников этого вечера бокса, один из которых представляет команду Головкина.

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