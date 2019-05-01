«Когда побью Головкина». Стив Роллс сделал громкое заявление на бой
Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с
Канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) поделился настроем на предстоящий бой с
«Буду честен — это сюрреалистично.
Примерно месяц назад я размышлял о том, как мне получить бой с громким соперников, ведь я всегда считал, что достоин лучших оппонентов, чем получал. Я просто не мог уже продолжать драться с парнями, которых мне предлагали. Когда я побью Головкина, то получу те деньги и известность, что смогут изменить мою жизнь. Но одержать победу будет сродни с выигрышем «Супер Лото»", — сказал Роллс.
Бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
Добавим, что уже известны еще трое участников этого вечера бокса, один из которых представляет команду Головкина.