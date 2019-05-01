Текущие события
Хоккей. Европа
16:00
Швеция
Россия
Футбол. Зарубежный
20:00
Ренн
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс2
Бостон Брюинз1
Все события
Фоторепортажи
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
8«Интер» сдержал Роналду
10:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Их любовь была фальшивкой». Тренер «Канело» высказался об уходе Головкина от Санчеса

Тренер чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) Хосе «Чепо» Рейносо поделился мнением о ситуации с уходом казахстанкого экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) от своего давнего наставника Абеля Санчеса.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться.

Читайте также
Обнародованы новые подробности ухода Головкина от Санчеса

Со своей стороны Санчес назвал казахстанца «жадным и неблагодарным» из-за того, что GGG захотел снизить жалование тренера.

«Я думаю, что “любовь” между ними была фальшивкой. Когда ты уходишь из-за денег, то к черту это все. Любовь не так важна. Деньги — вот что важно, и когда они выходят на первый план — это проделки дьявола», — сказал Рейносо для FightHub TV.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело» в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Готовиться к этому бою казахстанец будет уже в другом месте.

"Шахтер" разгромил "Актобе" и одержал третью победу в КПЛ-2019
Футболист «Зенита» признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Ковальчук намерен доказать, что достоин большего, чем 4-е звено
Контракт разорван? «Краснодар» отказался от Мамаева
Место для Конора есть: когда Хабиб завершит карьеру
«Ювентус» предложил Икарди зарплату € 8,5 млн в год
Подлый удар игрока «Бостона» попал на видео
Тен Хаг: «Аякс» добился блестящего результата
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь