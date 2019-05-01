«Их любовь была фальшивкой». Тренер «Канело» высказался об уходе Головкина от Санчеса

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться.

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Со своей стороны Санчес назвал казахстанца «жадным и неблагодарным» из-за того, что GGG захотел снизить жалование тренера.

«Я думаю, что “любовь” между ними была фальшивкой. Когда ты уходишь из-за денег, то к черту это все. Любовь не так важна. Деньги — вот что важно, и когда они выходят на первый план — это проделки дьявола», — сказал Рейносо для FightHub TV.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело» в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.