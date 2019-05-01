«Не смог принять правду, и дело даже не в деньгах». Мейвезер нашел объяснение уходу Головкина от Санчеса

«Я никогда не оценивал талант Санчеса как тренера, но я знаю его как личность. Я знаю Абеля очень давно, еще до того, как он начал тренировать Головкина. Я помню дни, когда он испытывал трудности, и я чрезвычайно за него рад, что он смог достигнуть того уровня, на котором находится сейчас. Лично мне безразлично, кто мой боксер и сколько ему лет, но пока я с ним работаю, он должен мне платить. Вы не можете работать со мной шесть-семь лет, дойти до определенного уровня, и в какой-то момент вдруг взять и урезать мне жалование. Вы должны платить мне за мое время и мои знания. Многие бойцы доходят до того момента, когда начинают обвинять тренера (после поражения). Неважно, как долго вы были с ними. В случае с Головкиным, если честно, я предчувствовал это. Мне кажется, тут дело даже не в деньгах. Я думаю, когда Абель Санчес правдиво высказывал свое мнение, Головкину было слишком сложно это принять. Абель говорил, что Головкин мог проиграть “Канело”, потому что тот давил на него весь поединок. Думаю, он считал, что “Канело” выиграл тот бой. Я всегда говорю как есть, всю правду. И я не буду говорить тебе, что ты победил, если это не так. Если мой боксер проиграет, то для меня не будет проблемой это признать. Ведь когда я говорю “он проиграл”, это означает “мы проиграли”», — сказал Мейвезер для Mayweather Boxing Channel.