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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Не смог принять правду, и дело даже не в деньгах». Мейвезер нашел объяснение уходу Головкина от Санчеса

Дядя и тренер Флойда Мэйвезера-младшего Джефф Мэйвезер прокомментировал решение казахстанского экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) отказаться от услуг своего давнего наставника Абеля Санчеса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.

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«Я никогда не оценивал талант Санчеса как тренера, но я знаю его как личность. Я знаю Абеля очень давно, еще до того, как он начал тренировать Головкина. Я помню дни, когда он испытывал трудности, и я чрезвычайно за него рад, что он смог достигнуть того уровня, на котором находится сейчас. Лично мне безразлично, кто мой боксер и сколько ему лет, но пока я с ним работаю, он должен мне платить. Вы не можете работать со мной шесть-семь лет, дойти до определенного уровня, и в какой-то момент вдруг взять и урезать мне жалование. Вы должны платить мне за мое время и мои знания. Многие бойцы доходят до того момента, когда начинают обвинять тренера (после поражения). Неважно, как долго вы были с ними. В случае с Головкиным, если честно, я предчувствовал это. Мне кажется, тут дело даже не в деньгах. Я думаю, когда Абель Санчес правдиво высказывал свое мнение, Головкину было слишком сложно это принять. Абель говорил, что Головкин мог проиграть “Канело”, потому что тот давил на него весь поединок. Думаю, он считал, что “Канело” выиграл тот бой. Я всегда говорю как есть, всю правду. И я не буду говорить тебе, что ты победил, если это не так. Если мой боксер проиграет, то для меня не будет проблемой это признать. Ведь когда я говорю “он проиграл”, это означает “мы проиграли”», — сказал Мейвезер для Mayweather Boxing Channel.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело» в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе — до 164 фунтов. Готовиться к этому бою казахстанец будет уже в другом месте.

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