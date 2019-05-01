«Не смог принять правду, и дело даже не в деньгах». Мейвезер нашел объяснение уходу Головкина от Санчеса
Дядя и тренер Флойда
Дядя и тренер Флойда
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.
«Я никогда не оценивал талант Санчеса как тренера, но я знаю его как личность. Я знаю Абеля очень давно, еще до того, как он начал тренировать Головкина. Я помню дни, когда он испытывал трудности, и я чрезвычайно за него рад, что он смог достигнуть того уровня, на котором находится сейчас. Лично мне безразлично, кто мой боксер и сколько ему лет, но пока я с ним работаю, он должен мне платить. Вы не можете работать со мной
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в