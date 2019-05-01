«Абель — худший». Джейкобс и тренер припомнили Санчесу его слова после ухода Головкина

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«Это было весело. Вы знаете, что Абель не самый приятный парень, когда дело доходит до критики оппонентов Головкина. Он говорил много негативных вещей обо мне и “Канело”, заявлял, что мы деремся за “пояса Головкина” и все такое. У него (Санчеса) четыре боксера кряду потерпели поражения?, — сказал сказал Джейкобс для FightHub TV. — Я рад, что у меня есть тренер, который со мной с самого первого дня и который сделал меня тем, кем я сегодня являюсь. И если мы одержим победу в этом бою (против “Канело”), то не только я, но и он взлетит до уровня одного из лучших тренеров в мире. Для меня он уже один из лучших. Поэтому, когда я слышу, как другие тренеры говорят подобный негатив, это вызывает у меня лишь улыбку».

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Тренер американца Андре Розье заявил, что расставание Головкина и Санчеса не стало для него неожиданностью.

«Я не удивлен. Я ждал, когда это случится. Абель — худший. Я никогда не забуду, как мы давали совместную телефонную пресс-конференцию, и Абель сказал мне, что Дэнни не готов к большому бою. Я посмотрел на него, когда мы дрались против Головкина, — он аж весь вспотел, и я подумал: “Ну, давай, малыш, поговори еще”. Я никому не желаю плохого, но иногда разговоров слишком много и они переходят все границы. Это как раз то, чем занимался Абель», — добавил Розье.

О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.

Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.