«Абель — худший». Джейкобс и тренер припомнили Санчесу его слова после ухода Головкина
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего соперника — казахстанского
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс прокомментировал ситуацию вокруг своего бывшего соперника — казахстанского
«Это было весело. Вы знаете, что Абель не самый приятный парень, когда дело доходит до критики оппонентов Головкина. Он говорил много негативных вещей обо мне и “Канело”, заявлял, что мы деремся за “пояса Головкина” и все такое. У него (Санчеса) четыре боксера кряду потерпели поражения?, — сказал сказал Джейкобс для FightHub TV. — Я рад, что у меня есть тренер, который со мной с самого первого дня и который сделал меня тем, кем я сегодня являюсь. И если мы одержим победу в этом бою (против “Канело”), то не только я, но и он взлетит до уровня одного из лучших тренеров в мире. Для меня он уже один из лучших. Поэтому, когда я слышу, как другие тренеры говорят подобный негатив, это вызывает у меня лишь улыбку».
Тренер американца Андре Розье заявил, что расставание Головкина и Санчеса не стало для него неожиданностью.
«Я не удивлен. Я ждал, когда это случится. Абель — худший. Я никогда не забуду, как мы давали совместную телефонную
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Свое решение он объяснил желанием совершенствоваться.
Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в