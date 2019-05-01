Промоутер «Канело» предложил Головкину соперника с титулом и путь к третьему бою

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Ранее сам «Канело» заявил, что готов вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец не согласен с заявлением мексиканца.

Также Альварес заявил, что хочет до конца года объединить все титулы, и в случае победы 4 мая над чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО) станет на шаг ближе к достижению своей цели. Последним недостающим поясом — WBO владеет Деметриус Андраде (27−0, 17 КО) из США, у которого на июнь намечена защита титула.

По словам Де Ла Хой, совсем необязательно, что о следующий бой мексиканца будет опять объединительным, так как у «Канело» есть много интересных вариантов. Промоутер советует Головкину до конца года встретиться с Андраде, а победитель получит шанс на поединок с Альваресом.

«Если Альварес победит Джейкобса в предстоящую субботу, то это еще не значит, что он в следующем бою встретится с Андраде. После этого поединка мы должны сесть и принять правильное решение относительно карьеры Сауля. Конечно, Альварес хочет стать абсолютным чемпионом мира, но у нас есть Головкин, который стучит в дверь к Саулю, также не нужно забывать о том же Чарло. У нас есть пять парней, которые претендуют на бой с “Канело”, так что нужно будет все хорошо обдумать. Что касается Головкина, возможно, для него имеет смысл в следующем поединке встретиться с Андраде, а победитель получит возможность выйти на ринг с Альваресом», — сказал Де Ла Хойя, слова которого приводит Boxingnews24.com.

Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.