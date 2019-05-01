Альварес и Джейкобс прибыли в Лас-Вегас на объединительный бой
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель пояса IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) прибыли в
Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель пояса IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) прибыли в
Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов. Во время традиционного в таких случаях торжественного прибытия в отель их встречало множество поклонников бокса и журналистов.
«Где бы я ни оказался, люди встречают меня с любовью и поддержкой. Это великолепно, слов недостаточно для выражения моей благодарности, — сказал Альварес журналистам. — Каждый мой бой важен для меня. Каждый бой — это история. Это еще одна проверка. Джейкобс — второй средневес в мире, поэтому этот бой еще один шаг в этом направлении, в создании моей истории в боксе. Для меня это (объединение титулов) самое важное. Никто из мексиканских боксеров не объединял все четыре титула в одном весе, и это мотивация для меня».
«Это похоже на огромный эффект Канело, но меня это радует. Это показывает, что бокс стал еще популярнее, и надеюсь после боя