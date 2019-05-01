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12:45 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес и Джейкобс прибыли в Лас-Вегас на объединительный бой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель пояса IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) прибыли в Лас-Вегас (штат Невада, США), где 4 мая на T-Mobile Arena им предстоит провести объединительный бой.

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Источник: Reuters

Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов. Во время традиционного в таких случаях торжественного прибытия в отель их встречало множество поклонников бокса и журналистов.

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«Где бы я ни оказался, люди встречают меня с любовью и поддержкой. Это великолепно, слов недостаточно для выражения моей благодарности, — сказал Альварес журналистам. — Каждый мой бой важен для меня. Каждый бой — это история. Это еще одна проверка. Джейкобс — второй средневес в мире, поэтому этот бой еще один шаг в этом направлении, в создании моей истории в боксе. Для меня это (объединение титулов) самое важное. Никто из мексиканских боксеров не объединял все четыре титула в одном весе, и это мотивация для меня».

«Это похоже на огромный эффект Канело, но меня это радует. Это показывает, что бокс стал еще популярнее, и надеюсь после боя кто-то из этих людей станет моим поклонником, — сказал Джейкобс. — Я хочу победить, и хочу, чтобы все поклонники бокса знали, что я лучший средневес в мире. Я всегда представлял себя победителем. Я говорил о нокауте, о том, что он возможен. У меня 80 процентов нокаутов, так что если я “зацеплю” соперника, я могу его нокаутировать. Я сам себя мотивирую. Когда я был лишен всего (после обнаружения остеосаркомы), все, чего я хотел — было вернуться на ринг. Оказаться на этом месте — это настоящее чудо. Это мотивирует меня показать все, на что я способен».

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