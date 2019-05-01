«Как он решит, так и будет». Промоутер «Канело» сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Боксеры дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
4-го мая на этой же арене «Канело» предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). Ожидается, что в случае победы мексиканец в сентябре проведет третий поединок с Головкиным.
«Все в руках Альвареса. У него в руках все рычаги управления и все рычаги давления. Как он решит, так и будет», — сказал Гомес.
Ранее сам «Канело» заявил, что готов вновь встретиться с Головкиным, но только при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец считает, что мексиканец неправ, делая подобные заявления.
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.