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13:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Как он решит, так и будет». Промоутер «Канело» сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес в интервью LA Times высказался по поводу организации третьего боя между его подопечным — чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Боксеры дважды встречались на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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4-го мая на этой же арене «Канело» предстоит объединительный бой с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). Ожидается, что в случае победы мексиканец в сентябре проведет третий поединок с Головкиным.

«Все в руках Альвареса. У него в руках все рычаги управления и все рычаги давления. Как он решит, так и будет», — сказал Гомес.

Ранее сам «Канело» заявил, что готов вновь встретиться с Головкиным, но только при условии, если у того будет чемпионский титул. Однако казахстанец считает, что мексиканец неправ, делая подобные заявления.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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