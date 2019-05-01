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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Временный» чемпион раскрыл детали организации боя с Шуменовым за титул WBA

Обладатель «временного» титула WBA в первом тяжелом весе француз Арсен Гуламирян (24−0, 16 КО) в интервью Behind The Gloves объяснил затишье в переговорах о бое с «обычным» чемпионом WBA казахстанцем Бейбутом Шуменовым (18−2, 11 КО).

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В середине февраля WBA провела промоутерские торги на этот поединок. Их после ставки в 821 тысячу долларов выиграл Дон Кинг, представляющий интересы Шуменова. Изначально WBA приказывала сторонам предоставить подписанные контракты в течение 14 дней, но спустя два месяца у боя все еще нет ни даты, ни места.

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Среди вариантов для проведения поединка Шуменов — Гуламирян назывались Монако, Нур-Султан и Нью-Йорк в апреле или мае. По словам француза, с 11 мая право организации боя перейдет к его команде.

«Я жду контракт. Говорил со своей командой. Контракта все еще нет. Торги WBA уже прошли. Дедлайн для Кинга — 11 мая. После этот бой будет организовывать мой промоутер, это будет в конце июня во Франции», — сказал Гуламирян, выступающий под флагами Франции и Армении.

Титул WBA 35-летний Шуменов завоевал 7 июля после победы техническим нокаутом над турком Хизни Алтункаей (31−3, 18 КО). Для казахстанца этот бой стал первым с мая 2016 года. В января 2018 года он возобновил карьеру, о завершении которой объявлял в июле 2017-го из-за травмы глаза.

31-летний Гуламирян с мая 2017 года сотрудничает с Абелем Санчесом, который последние девять лет тренировал Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). На прошлой неделе казахстанец объявил о расставании с Санчесом.

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