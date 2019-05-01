Казахстанский боксер Ашкеев узнал дату и соперника по следующему бою

На ринг 30-летний Ашкеев вернется в рамках вечера бокса 23 мая в городе Тусон (штат Аризона, США).

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По информации BoxRec.com, его соперником станет 34-летний американец Сесил Маккалла (21−3, 8 КО).

Поединок рассчитан на десять раундов.