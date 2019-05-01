Казахстанский боксер Ашкеев узнал дату и соперника по следующему бою
Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО), выступающий в первом среднем весе, узнал дату и соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО), выступающий в первом среднем весе, узнал дату и соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На ринг 30-летний Ашкеев вернется в рамках вечера бокса 23 мая в городе Тусон (штат Аризона, США).
По информации BoxRec.com, его соперником станет 34-летний американец Сесил Маккалла (21−3, 8 КО).
Поединок рассчитан на десять раундов.
Свой последний бой Ашкеев провел в январе этого года. В главном событии вечера бокса в