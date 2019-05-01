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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер Ашкеев узнал дату и соперника по следующему бою

Непобежденный казахстанский боксер Мадияр Ашкеев (11−0, 6 КО), выступающий в первом среднем весе, узнал дату и соперника по следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На ринг 30-летний Ашкеев вернется в рамках вечера бокса 23 мая в городе Тусон (штат Аризона, США).

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По информации BoxRec.com, его соперником станет 34-летний американец Сесил Маккалла (21−3, 8 КО).

Поединок рассчитан на десять раундов.

Свой последний бой Ашкеев провел в январе этого года. В главном событии вечера бокса в Санта-Инесе (штат Калифорния, США) казахстанец единогласным решением судей одержал победу над пуэрториканцем Луисом Эрнандесом.

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