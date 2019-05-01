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16:38 (мск), источник: ТАСС

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

ТАСС, 1 мая. Россиянин Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. Об этом сообщила в среду пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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В марте украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым. Ранее организация перевелавладевшего титулом чемпиона мира россиянина в статус «чемпиона в отпуске» после того, как Лебедев не смог провести бой против обязательного претендента Илунги Макабу из-за травмы.

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После этого титул стал свободным и его завоевал Усик, статус «чемпиона в отпуске» позволяет провести титульный бой сразу после восстановления от травмы.

Ранее сообщалось, что Лебедев может провести следующий поединок летом этого года, после чего может объявить о завершении карьеры.

Лебедев был обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, два поражения.

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