Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

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В марте украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым. Ранее организация перевелавладевшего титулом чемпиона мира россиянина в статус «чемпиона в отпуске» после того, как Лебедев не смог провести бой против обязательного претендента Илунги Макабу из-за травмы.

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После этого титул стал свободным и его завоевал Усик, статус «чемпиона в отпуске» позволяет провести титульный бой сразу после восстановления от травмы.

Ранее сообщалось, что Лебедев может провести следующий поединок летом этого года, после чего может объявить о завершении карьеры.