«Любой адекватный болельщик с этим согласится»: эксперт объяснил решение Головкина сменить тренера

Источник: BoxingScene.com

О расставании со специалистом Головкин объявил сам. Это решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, но затем свел вничью и проиграл решением большинства поединки против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

«Не могу сказать, что меня не удивила новость о расставании Головкина с Санчесом. Но, с другой стороны, это логичный шаг со стороны Геннадия. Причем как в карьерном плане, учитывая необходимость что-то менять перед новой встречей в ринге с Альваресом. Так и в плане бытовом, ведь после рождения сына очень даже легко понять желание Головкина проводить больше времени с семьей дома в Лос-Анджелесе, а не в тренировочном лагере Big Bear.

Мне кажется, любой адекватный болельщик согласится, что под руководством Санчеса Геннадий уже давно перестал прогрессировать, выезжая на имеющемся багаже и невероятной физике. Функциональную готовность Абель действительно ставит великолепно. А вот по части техники и тактики он далеко не гуру тренерского дела, и это тоже вряд ли для кого-то секрет.

Очевидно, после реванша с Альваресом Головкин окончательно осознал, что без существенных изменений в тренировочном процессе и нового, свежего взгляда сильного специалиста, ему с «Канело» уже не справиться. Санчес давно достиг своего тренерского потолка. Геннадий же, видимо, чувствует, что ему еще есть чему учиться и куда расти, как боксеру. Даже в свои 37 лет.

Именно это и послужило причиной расставания. А рассказы Абеля о жадности теперь уже бывшего подопечного — не более чем желание сохранить хорошую мину при плохой игре, — озвучил Горюнов.