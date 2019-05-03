«У каждого своя правда». Экс-чемпион в четырех категориях назвал возможные причины расставания Головкина с тренером
Американский
Американский
«Я не знаю всех деталей. Как вы можете критиковать их, если вы не знаете всех деталей, которые привели к их расставанию. Из того, что я знаю, Головкин подписал контракт с DAZN и, может быть, считает, что не должен платить все деньги Абелю Санчесу.
Может, он пытался договориться о меньшей сумме и это послужило причиной расставания. Говоря о том, что правильно, а что нет: у каждого своя правда. Абель тренировал Головкина девять лет и помог ему стать тем, кто он сейчас. С его стороны он заслужил это, но, может, Головкин считает, что ему нужен
Напомним, расставшись с Санчесом и объяснив это желанием совершенствоваться, Головкин пока не объявил о сотрудничестве с новым тренером. При этом уже 8 июня казахстанец проведет бой в