«У каждого своя правда». Экс-чемпион в четырех категориях назвал возможные причины расставания Головкина с тренером

«Я не знаю всех деталей. Как вы можете критиковать их, если вы не знаете всех деталей, которые привели к их расставанию. Из того, что я знаю, Головкин подписал контракт с DAZN и, может быть, считает, что не должен платить все деньги Абелю Санчесу.

Может, он пытался договориться о меньшей сумме и это послужило причиной расставания. Говоря о том, что правильно, а что нет: у каждого своя правда. Абель тренировал Головкина девять лет и помог ему стать тем, кто он сейчас. С его стороны он заслужил это, но, может, Головкин считает, что ему нужен кто-нибудь другой. Может, ему нужен другой тренер или он не считает необходимым платить так много денег. Тут может быть много составляющих. Мы их не знаем, и как мы можем их судить. Каждый из них имеет свою историю и свои причины на то, во что он верит", — цитирует Гарсиа vringe.com.