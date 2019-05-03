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09:22 (мск), источник: Vesti.kz

«У каждого своя правда». Экс-чемпион в четырех категориях назвал возможные причины расставания Головкина с тренером

Американский экс-чемпион в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39−1, 30 КО) высказался по поводу расставания Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с американским тренером Абелем Санчесом. Он высказал мнение, что на это мог быть целый ряд причин.

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Источник: AP 2019

«Я не знаю всех деталей. Как вы можете критиковать их, если вы не знаете всех деталей, которые привели к их расставанию. Из того, что я знаю, Головкин подписал контракт с DAZN и, может быть, считает, что не должен платить все деньги Абелю Санчесу.

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Может, он пытался договориться о меньшей сумме и это послужило причиной расставания. Говоря о том, что правильно, а что нет: у каждого своя правда. Абель тренировал Головкина девять лет и помог ему стать тем, кто он сейчас. С его стороны он заслужил это, но, может, Головкин считает, что ему нужен кто-нибудь другой. Может, ему нужен другой тренер или он не считает необходимым платить так много денег. Тут может быть много составляющих. Мы их не знаем, и как мы можем их судить. Каждый из них имеет свою историю и свои причины на то, во что он верит", — цитирует Гарсиа vringe.com.

Напомним, расставшись с Санчесом и объяснив это желанием совершенствоваться, Головкин пока не объявил о сотрудничестве с новым тренером. При этом уже 8 июня казахстанец проведет бой в Нью-Йорке против американца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

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