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09:25 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Джейкобса готова потерять 1,5 миллиона долларов ради трюка из боя с Головкиным для победы над «Канело»

Промоутер чемпиона IBF в среднем весе Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО) Эдди Хирн заявил, что готов выплатить штраф, если в день боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−2−1, 35 КО) боксер превысит лимит веса, передает boxingnews24.com.

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Источник: AP 2019

Ранее стало известно, что в контракт на бой Альварес — Джейкобс включен пункт о том, что в день боя боксерам запрещено весить более 170 фунтов (77,110 килограмма). Как выяснилось, первоначально штраф составлял 200 000 долларов за фунт, но был снижен до 100 000 долларов.

Напомним, в марте 2017 года Джейкобс перед боем с тогдашним чемпионом мира по четырем версиям Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) отказался взвешиваться в день боя. В итоге титул IBF стоял на кону только для казахстанца, но Джейкобс претендовал на пояса WBC, WBA (Super) и IBO.

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По признанию Джейкобса, в том бою его вес составил около 175 или 176 фунтов (более 79,3 килограмма). Хотя некоторые источники утверждали, что он весил 185 фунтов (84 килограмма). Вес Головкина же в день боя составил 169,6 фунта (76,929 килограмма).

Выходит, штраф, который Хирн готов заплатить за Джейкобса, может достигать 1,5 миллиона долларов.

«Взвешивание будет в день боя в 8 утра. Он не обязан укладываться в дополнительные 10 фунтов (в 170 фунтов — прим. ред.) Он может прийти и более тяжелым, если хочет. Бой все равно состоится. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Есть штрафы. И я могу их оплатить. Он не потеряет свой пояс IBF. И не проиграет бой», — сказал Хирн.

Объединительный бой Альварес — Джейкобс состоится 4 мая. Для мексиканца поединок станет первой защитой титулов WBC и WBA (Super), которые он завоевал после победы решением большинства судей над Головкиным в сентябре 2018 года, спустя 12 месяцев после их ничьей.

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