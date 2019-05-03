Команда Джейкобса готова потерять 1,5 миллиона долларов ради трюка из боя с Головкиным для победы над «Канело»

Источник: AP 2019

Ранее стало известно, что в контракт на бой Альварес — Джейкобс включен пункт о том, что в день боя боксерам запрещено весить более 170 фунтов (77,110 килограмма). Как выяснилось, первоначально штраф составлял 200 000 долларов за фунт, но был снижен до 100 000 долларов.

Напомним, в марте 2017 года Джейкобс перед боем с тогдашним чемпионом мира по четырем версиям Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) отказался взвешиваться в день боя. В итоге титул IBF стоял на кону только для казахстанца, но Джейкобс претендовал на пояса WBC, WBA (Super) и IBO.

По признанию Джейкобса, в том бою его вес составил около 175 или 176 фунтов (более 79,3 килограмма). Хотя некоторые источники утверждали, что он весил 185 фунтов (84 килограмма). Вес Головкина же в день боя составил 169,6 фунта (76,929 килограмма).

Выходит, штраф, который Хирн готов заплатить за Джейкобса, может достигать 1,5 миллиона долларов.

«Взвешивание будет в день боя в 8 утра. Он не обязан укладываться в дополнительные 10 фунтов (в 170 фунтов — прим. ред.) Он может прийти и более тяжелым, если хочет. Бой все равно состоится. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Есть штрафы. И я могу их оплатить. Он не потеряет свой пояс IBF. И не проиграет бой», — сказал Хирн.