Предлагавший бой Головкину призер ОИ из Golden Boy проиграл поединок за титул от WBC
Бразильский боксер Ямагучи Фалькао проиграл бой за региональный пояс World Boxing Council Latino в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский боксер Ямагучи Фалькао проиграл бой за региональный пояс World Boxing Council Latino в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был Кристофер Пирсон из США, который победил судейским решением по итогам десяти раундов.
Интересы Ямагучи представляет промоутерская компания Golden Boy, главной звездой которой является мексиканец Сауль Альварес.
В прошлом году бразильский боксер предлагал свою кандидатуру для Геннадия Головкина на случай срыва боя с мексиканцем.
В любителях Ямагучи известен как бронзовый призер Олимпиады-2012. В полуфинале Игр в Лондоне бразилец проиграл россиянину Егору Мехонцеву, который затем в решающем бою победил казахстанца Адильбека Ниязымбетова.