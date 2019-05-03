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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Предлагавший бой Головкину призер ОИ из Golden Boy проиграл поединок за титул от WBC

Бразильский боксер Ямагучи Фалькао проиграл бой за региональный пояс World Boxing Council Latino в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником был Кристофер Пирсон из США, который победил судейским решением по итогам десяти раундов.

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Интересы Ямагучи представляет промоутерская компания Golden Boy, главной звездой которой является мексиканец Сауль Альварес.

В прошлом году бразильский боксер предлагал свою кандидатуру для Геннадия Головкина на случай срыва боя с мексиканцем.

В любителях Ямагучи известен как бронзовый призер Олимпиады-2012. В полуфинале Игр в Лондоне бразилец проиграл россиянину Егору Мехонцеву, который затем в решающем бою победил казахстанца Адильбека Ниязымбетова.

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