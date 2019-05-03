Предлагавший бой Головкину призер ОИ из Golden Boy проиграл поединок за титул от WBC

Его соперником был Кристофер Пирсон из США, который победил судейским решением по итогам десяти раундов.

Интересы Ямагучи представляет промоутерская компания Golden Boy, главной звездой которой является мексиканец Сауль Альварес.

В прошлом году бразильский боксер предлагал свою кандидатуру для Геннадия Головкина на случай срыва боя с мексиканцем.