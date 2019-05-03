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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Такое я видел только у Пакьяо и Роуча». Британский журналист высказался о расставании Головкина с Санчесом

Сотрудничество экс-чемпиона мира казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) с американским тренером мексиканского происхождения Абелем Санчесом было одним из лучших примеров командной работы в современном профи-боксе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал редактор спортивного сайта TalkSport.com англичанин Майкл Бенсон.

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Источник: AP 2019

«Головкин и Санчес были сильной командой в мире бокса. Настолько слаженный тандем я видел в ходе сотрудничества Мэнни Паккьяо и Фредди Роуча. Однако все быстро меняется. Видимо Головкин решил кардинально поменять систему подготовки к боям. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Бенсон.

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О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN. Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.

Между тем, казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.

Добавим, что Головкин уже определился с новым тренером, имя которого будет объявлено завтра, 4 мая.

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