«Такое я видел только у Пакьяо и Роуча». Британский журналист высказался о расставании Головкина с Санчесом
Сотрудничество
Сотрудничество
«Головкин и Санчес были сильной командой в мире бокса. Настолько слаженный тандем я видел в ходе сотрудничества Мэнни Паккьяо и Фредди Роуча. Однако все быстро меняется. Видимо Головкин решил кардинально поменять систему подготовки к боям. Посмотрим, что из этого выйдет», — отметил Бенсон.
О прекращении сотрудничества, которое началось в 2010 году, объявил сам Головкин. Решение он объяснил желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности». По его словам, GGG захотел снизить жалование тренера после подписания многомиллионного контракта со стриминговым сервисом DAZN. Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью.
Между тем, казахстанец решил сменить и тренировочный лагерь. Готовиться к намеченному на 8 июня поединку против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Головкин будет уже не в Big Bear, как это было ранее.
Добавим, что Головкин уже определился с новым тренером, имя которого будет объявлено завтра, 4 мая.
Бакытжан Нурпеисов