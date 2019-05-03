«Не выиграть судейским решением». Бывший тренер Головкина дал советы Джейкобсу для победы над «Канело»

«Джейкобс никак не сможет выиграть судейским решением. Он это понимает. Но даже если он нападет на “Канело” и попытается его изуродовать, я думаю — “Канело” лучше. У него лучше мастерство и скорость. Дэнни должен делать то, к чему привык. Атаковать, как никогда раньше, потому что, опять же, ему не выиграть судейским решением. Если он не будет атаковать, “Канело” может просто танцевать и делать свое дело. Джейкобс, будучи более крупным, должен просто напасть на него, нанести мощные удары и поразить его тело. Если он так сделает, у него будет шанс победить. Я думаю, это будет трудная задача для Джейкобса. “Канело” дрался со многими хорошими бойцами. Он очень хорошо справился. Я не думаю, что он победил Головкина, но он очень хорош. Я думаю, что “Канело” и GGG — элита среднего веса», — сказал Санчес.