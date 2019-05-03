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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Не выиграть судейским решением». Бывший тренер Головкина дал советы Джейкобсу для победы над «Канело»

Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес считает мексиканца Сауля Альвареса однозначным фаворитом в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, передает ESPN.

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Источник: AP 2019

При этом Санчес отметил, что шансы на победу у Джейкобса есть, рассказав, как он может это сделать.

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«Джейкобс никак не сможет выиграть судейским решением. Он это понимает. Но даже если он нападет на “Канело” и попытается его изуродовать, я думаю — “Канело” лучше. У него лучше мастерство и скорость. Дэнни должен делать то, к чему привык. Атаковать, как никогда раньше, потому что, опять же, ему не выиграть судейским решением. Если он не будет атаковать, “Канело” может просто танцевать и делать свое дело. Джейкобс, будучи более крупным, должен просто напасть на него, нанести мощные удары и поразить его тело. Если он так сделает, у него будет шанс победить. Я думаю, это будет трудная задача для Джейкобса. “Канело” дрался со многими хорошими бойцами. Он очень хорошо справился. Я не думаю, что он победил Головкина, но он очень хорош. Я думаю, что “Канело” и GGG — элита среднего веса», — сказал Санчес.

Напомним, поединок Альвареса и Джейкобса станет главным событием вечера бокса, который пройдет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По времени Нур-Султана шоу состоится уже утром 5 мая.

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