«Однажды мы сядем и поговорим». Санчес — о будущем Головкина с новым тренером и влиянии ухода GGG на боксеров из его зала

Источник: AP 2019

Об уходе от тренера, с которым работал с 2010 года, в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности», когда тот решил снизить его жалование.

— Иногда в переговорах актуальные принципы отходят на второй план…

— То, что случилось — это бизнес-решение взяло верх над семейной ситуацией.

— Вы общались между собой во время этого процесса?

— Я не хотел бы говорить об этом, но, да, мы разговаривали несколько раз. Кое-что было предложено, но мне это не понравилось, и я отклонил это.

— В последний раз мы видели большой уход, когда Пакьяо ушел от Фредди Роуча, но через один поединок Фредди снова появился в его углу. Ваши с Головкиным отношения могут измениться? Может быть наступит такой день, когда GGG скажет: «Знаете что, я допустил ошибку, может мы поговорим об этом еще раз»?

— Я так не думаю. Эту мысль ему заложили, даже если она была очень эмоциональной и очень личной. У него есть советники, которые не делают лучшее для GGG, по моему мнению. Из-за этого я не думаю, что это возможно.

— Даже лично между вами?

— Не хотелось бы думать, что это возможно. Я не держу обиды, но то, что случилось, нанесло мне и людям вокруг меня ущерб. Если что-то возникнет в будущем, я всегда готов говорить до тех пор, пока это обоюдно выигрышная ситуация.

— Геннадий был лидером в зале. Я видел парней, которые сидели возле него, перенимали его опыт. Когда что-то подобное случается, как это влияет на других бойцов?

— К счастью, это не повлияло на них. Они все еще друзья с GGG. Я сегодня сказал привет его брату Максу, пожал ему руку. В одном из интервью меня спросили, потерял ли я друга. Я не потерял друга, я потерял сына. Когда ваши дети делают что-то не так, вы же не отрекаетесь от них. Вы злитесь на них за то, что они сделали, огорчены вещами, которые они сказали или сделали, но вы не отрекаетесь от них. Они все еще ваши дети. Вы не желаете им плохого. Нужно почувствовать, что они могут делать это без нас. Я знаю, это сумасшествие говорить об этом, но они могут. Я надеюсь, что однажды мы сможем присесть и поговорить.

— Для вас сложно смотреть, как ваш бывший боец будет работать с другим тренером? Чего бы вы желали для него?

— С кем бы он ни решил продолжить карьеру, я желаю и я надеюсь, что он отдаст всего себя этому человеку, даст этому человеку шанс. Ковалев не дал Джону Дэвиду Джексону шанс. Если он решится с кем-то работать — это, очевидно, должен быть кто-нибудь известный. Я надеюсь, GGG возьмет его опыт и мудрость. Я надеюсь, что он даст этому человеку руководить собой.

Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.