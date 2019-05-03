«Нужен нокаут, иначе засудят». Келлерман вынес вердикт по двум боям «Канело» — Головкин и дал совет Джейкобсу

«Если вы пристально посмотрите на карьеру Альвареса, то вспомните, как Флойд Мейвезер его побил играючи. Но даже в том бою один из судей дал ничью. Это совершенно нелогичный результат. Да, второй бой с Головкиным был близким, а вот первый “Канело”, похоже, проиграл. Как бы то ни было, в первом поединке Сауль получил ничью, а во втором — победу, где ничья смотрелась бы вполне справедливо. В любом случае победу отдали “Канело”. Были и другие поединки: Эрисланди Лара, Остин Траут. Оба боя были конкурентными. И в обоих Альваресу присудили победу. Судьи любят Альвареса. Поэтому если Джейкобс хочет победить, ему нужен нокаут. Дэниэл должен быть очень аккуратным с контрударами Сауля. Он прекрасно понимает, что для получения решения в свою пользу ему нужно выиграть в доминирующем стиле. Это оказывает на него дополнительное давление. Как вы могли видеть по поединку с Головкиным, Джейкобс — это дисциплинированный боец. Так что, если он будет хорошо действовать джебом и придерживаться своего гейм-плана, это действительно будет бой с шансами 50 на 50», — заявил Келлерман на передаче First Take.