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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Нужен нокаут, иначе засудят». Келлерман вынес вердикт по двум боям «Канело» — Головкин и дал совет Джейкобсу

Комментатор телеканала ESPN Макс Келлерман поделился мнением о предстоящем объединительном поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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По его мнению, Джейкобсу нужно побеждать нокаутом, иначе судьи отдадут, победу Альваресу, если поединок получится близким и конкурентным.

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«Если вы пристально посмотрите на карьеру Альвареса, то вспомните, как Флойд Мейвезер его побил играючи. Но даже в том бою один из судей дал ничью. Это совершенно нелогичный результат. Да, второй бой с Головкиным был близким, а вот первый “Канело”, похоже, проиграл. Как бы то ни было, в первом поединке Сауль получил ничью, а во втором — победу, где ничья смотрелась бы вполне справедливо. В любом случае победу отдали “Канело”. Были и другие поединки: Эрисланди Лара, Остин Траут. Оба боя были конкурентными. И в обоих Альваресу присудили победу. Судьи любят Альвареса. Поэтому если Джейкобс хочет победить, ему нужен нокаут. Дэниэл должен быть очень аккуратным с контрударами Сауля. Он прекрасно понимает, что для получения решения в свою пользу ему нужно выиграть в доминирующем стиле. Это оказывает на него дополнительное давление. Как вы могли видеть по поединку с Головкиным, Джейкобс — это дисциплинированный боец. Так что, если он будет хорошо действовать джебом и придерживаться своего гейм-плана, это действительно будет бой с шансами 50 на 50», — заявил Келлерман на передаче First Take.

Бой Альвареса и Джейкобса состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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