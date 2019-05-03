Головкин вынудил чемпиона WBC сдвинуть свой бой со сбежавшим от GGG соперником

Противостоять Чарло предстоит соотечественнику, победителю популярного телешоу «Претендент» (The Contender) Брэндону Адамсу (21−2, 13 КО).
При этом у организаторов Showtime возникли проблемы с датой проведения вечера бокса из-за конкуренции от других платформ. Так, на 8 июня намечен бой экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (DAZN, 8 июня), а на 15-го число поединок британского супертяжа Тайсона Фьюри (ESPN, 15 июня).
В связи с этим Showtime приняло решение отодвинуть шоу в Хьюстоне на 29 июня, хотя изначально оно было запланировано на 8 или 15 июня.
Добавим, что Адамс считался основным кандидатом в соперники Головкина на бой 8 июня, который станет для казахстанца дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN.
Однако американец принял предложение от Чарло. В итоге Адамса заменил канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Его поединок с Головкиным состоится на Madison Square Garden в Нью-Йорке и пройдет в договорном весе — до 164 фунтов, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал казахстанец.