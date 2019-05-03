Леффлер объяснил изменение в «имени» Головкина и прояснил ситуацию с уходом от Санчеса

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В США имя Головкина произносят как Геннади (Gennady). Казахстанский боксер указал журналистам на ошибку, отметив, что в окончании его имени на английском должна быть еще одна буква — Gennadiy.

«Его имя произносится не Дженнадий, а Геннадий, Геннадий Геннадьевич. Для маркетинга, раскрутки и СМИ мы всегда произносили его имя только с буквой Y (Gennady), а его официальное и настоящее имя пишется как Gennadiy. Это чисто технический вопрос. Для тех, кто не знает, как произнести его имя, есть вариант Triple G — это легко запомнить. Даже в сериале «Миллиарды» его упоминали как Triple G.

Когда вы доходите до такого уровня, что вас начинают упоминать в песнях и популярных телесериалах, вы понимаете, что уже вышли за рамки бокса. Он собирал аншлаги на O2 Arena, Madison Square Garden, T-Mobile Arena. Устанавливал рекорды не только по количеству проданных билетов, но и по доходу от них. Его любят по всему миру, — добавил промоутер.

Также Леффлер прокомментировал ситуацию с решением Головкина отказаться от услуг тренера Абеля Санчеса, с которым он сотрудничал с 2010 года.

«Я не был вовлечен в это. Естественно, люди спрашивают меня об этом, и мне бы хотелось, чтобы они все уладили. Это произошло между Геннадием и Абелем. Я очень близко общаюсь с Абелем и знаю его уже давно, порядка 20 лет. У меня очень тесные отношения с ними обоими — я хорошо знаю их и знаком с их семьями. В данной ситуации я должен сохранять нейтралитет. Санчес продолжает тренировать парней из своего зала — Мурата Гассиева и других, у него много великолепных бойцов. Теперь моя работа — развивать GGG Promotions и делать все лучшее для продвижения его карьеры. Я принял Геннадия с момента его дебюта на HBO в 2012 году, тогда никто еще толком не знал, кто он такой, во всяком случае в США. Теперь он стал одним из самых популярных боксеров не только в Америке, но и на международном уровне. Мне было нелегко наблюдать за этой ситуацией (с расставанием), но я уважаю решения их обоих. Будем двигаться дальше», — резюмировал промоутер.

Под руководством Санчеса GGG провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.