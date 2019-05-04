«Канело» и Джейкобс устроили потасовку на последней дуэли взглядов перед боем
Бывшие соперники Головкина подерутся в
Бывшие соперники Головкина подерутся в
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель титула IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) устроили потасовку на дуэли взглядов боем, передает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера успешно прошли взвешивание, после чего встретились лицом к лицу. Через несколько секунд началась потасовка. В следующий раз соперники увидятся уже на ринге.
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В предстоящем бою и Альварес, и Джейкобс впервые будут защищать свои титулы, которыми до них владел казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).
Напомним, что в сентябре 2017 года на
В марте 2017 года с Головкиным встречался и Джейкобс. В том бою казахстанец победил единогласным решением судей, но впервые в карьере прошел все 12 раундов.