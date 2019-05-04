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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» и Джейкобс устроили потасовку на последней дуэли взглядов перед боем

Бывшие соперники Головкина подерутся в Лас-Вегасе.

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Источник: Reuters

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) и обладатель титула IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) устроили потасовку на дуэли взглядов боем, передает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера успешно прошли взвешивание, после чего встретились лицом к лицу. Через несколько секунд началась потасовка. В следующий раз соперники увидятся уже на ринге.

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Бой Альварес — Джейкобс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. По времени Астаны шоу состоится уже утром 5 мая.

В предстоящем бою и Альварес, и Джейкобс впервые будут защищать свои титулы, которыми до них владел казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО).

Напомним, что в сентябре 2017 года на T-Mobile Альварес свел вничью первый поединок с Головкиным, а через 12 месяцев мексиканец победил решением большинства судей — это поражение стало первым в карьере казахстанца, который потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

В марте 2017 года с Головкиным встречался и Джейкобс. В том бою казахстанец победил единогласным решением судей, но впервые в карьере прошел все 12 раундов.

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