Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов отменил бой в андеркарте у Усика и выступит на вечере бокса Головкина
Казахстанский
Казахстанский
Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 должен бы провести поединок в
Как сообщил менеджер казахстанского боксера Зия Алиев, было принято решение внести поединок Елеусинова в андеркарт боя Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).
«Решили выступить вместо 25-го мая 8-го июня на вечере Головкина. 10 раундов
Над соперником работаем», — сообщил Алиев.
Напомним, вечер бокса, где главным станет поединок Головкин — Роллс, состоится на арене Madison Square Garden в