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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов отменил бой в андеркарте у Усика и выступит на вечере бокса Головкина

Казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов (6−0, 3 КО) отменил свой бой в в андеркарте поединка украинца Александра Усика (16−0, 12 КО), сообщает коррреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 должен бы провести поединок в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США) 25-го мая против француза Карлоса Такама (36−5−1, 28 КО).

Как сообщил менеджер казахстанского боксера Зия Алиев, было принято решение внести поединок Елеусинова в андеркарт боя Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

«Решили выступить вместо 25-го мая 8-го июня на вечере Головкина. 10 раундов
Над соперником работаем», — сообщил Алиев.

Напомним, вечер бокса, где главным станет поединок Головкин — Роллс, состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 8-го июня. Ранее стало известно, что в андеркарте этого вечера бокса выступит еще один непобежденный казахстанец — Али Ахмедов.

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