Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов отменил бой в андеркарте у Усика и выступит на вечере бокса Головкина

Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 должен бы провести поединок в Оксон-Хилле (штат Мэрилэнд, США) 25-го мая против француза Карлоса Такама (36−5−1, 28 КО).

Как сообщил менеджер казахстанского боксера Зия Алиев, было принято решение внести поединок Елеусинова в андеркарт боя Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).