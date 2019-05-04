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12:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бетербиев снова в деле. Будет ли новый нокаут?

Российский чемпион IBF сегодня отстаивает титул в поединке с американским боснийцем.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранним воскресным утром по московскому времени чемпион по версии IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев проведет вторую защиту своего титула. Редко выходящий на ринг уроженец Хасавюрта сменил промоутера и теперь намерен драться чаще. Но для начала ему нужно победить боснийского боксера с американским гражданством, потерпевшим только одно поражение в карьере.

Кто такой Бетербиев

В полутяжелом весе чемпионскими титулами по всем версиям владеют уроженцы бывшего СССР. Россияне Бетербиев (IBF), Сергей Ковалев (WBO) и Дмитрий Бивол (WBA), а также украинец Александр Гвоздик (WBC). Артур перешел в профессиональный бокс после Олимпиады-2012 в Лондоне, успев в любителях стать чемпионом мира.

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За семь лет он провел только 13 поединков, и сейчас ему предстоит 14-й. Кажется, что этого мало. Но 34-летний боксер является единственным среди всех действующих чемпионов, кто все поединки выиграл нокаутом, включая и тот, в котором он в ноябре 2017 года в 12-м раунде победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул. Бетербиева в мире бокса прозвали Белый Панчер.

Предстоящий бой станет для Артура первым под крылом нового промоутера — опытнейшего Боба Арума и его компании Top Rank. Он должен был драться с американцем Джо Смитом, но россиянина не устроила дата боя — 15 декабря, и поединок был отменен. Сейчас у 34-летнего Бетербиева другой соперник.

Кто такой Радивое Каладжич

Российский чемпион будет драться с получившим американское гражданство 27-летним боснийцем Радивое Каладжичем. Этот боксер заработал прозвище Лихач. Его дела ведет промоутерская компания Лу Дибеллы. На профессиональном ринге он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (17 нокаутом). В пассиве Каладжича лишь одно поражение — в 2016-м по очкам американцу Маркусу Брауну.

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У Каладжича, как и у Бетербиева в свое время, был перерыв в карьере. Но если россиянин лечил плечо и знал, что вернется на профессиональный ринг, то у Радивое был диагностирован некроз кисти. При таком заболевании драться точно противопоказано. Однако Каладжич за два года смог вылечиться, чуть более года назад вернувшись на профессиональный ринг.

К бою с Бетербиевым он подошел с серией из пяти побед подряд.

Где и за что будут драться

На кону будет титул IBF, которым владеет Бетербиев. Для самого Артура это вторая защита титула — в октябре прошлого года он отстоял пояс, в четвертом раунде отправив в нокаут британца Каллума Джонсона. Правда, и сам Бетербиев тогда побывал на канвасе. Каладжич ранее никогда не бился за чемпионский пояс.

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Бой станет главным событием вечера бокса в американском Стоктоне (Калифорния). По московскому времени это будет уже утро 5 мая. Стоит отметить, что Бетербиев не провел ни одного профессионального боя в России, Каладжич — тем более. Дата предстоящего боя означает, что Артур не примет участия в анонсированном генеральным секретарем федерации бокса России Умаром Кремлевым шоу в Москве. Оно запланировано на 22 июля.

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Где покажут бой Бетербиева?

Тут все просто. Трансляция из Стоктона на федеральном «Матч ТВ» запланирована с 5.00 мск. Спустя час трансляцию начнет и канал «Матч Боец». Примерное время выхода Бетербиева и Каладжича на ринг — после 7.30.

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