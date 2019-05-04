Головкин решил собрать пресс-конференцию в день боя «Канело» — Джейкобс
Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) сегодня, 4 мая, проведет
Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) сегодня, 4 мая, проведет
На ней Головкин объявит имя нового тренера. По времени
Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года.
Интересно, что 4 мая в
Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в