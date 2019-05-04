Головкин решил собрать пресс-конференцию в день боя «Канело» — Джейкобс

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На ней Головкин объявит имя нового тренера. По времени Нур-Султана она начнется в 22:30.

Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года.

Интересно, что 4 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдет бой между бывшими соперниками Головкина — чемпионом WBC и WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По времени Нур-Султана это событие состоится уже утром 5 мая.