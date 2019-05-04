Экс-чемпион мира после неудачных переговоров с Головкиным получил бой с победителем WBSS

Этот поединок пройдет 1 июня в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, в главном событии которого чемпион WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) встретится с американцем Энди Руисом-младшим (32−1, 21 КО).
Ранее стало известно, что Н`Жикам включен в новый рейтинг WBA во втором среднем весе, где занял 13-ю позицию. Для Смита этот поединок станет первым после победы в дебютном сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Напомним, в начале апреля именно Н`Жикам назывался фаворитом на бой с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) в июне, но казахстанец в итоге встретится с другим 35-летним боксером — канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).
После официального анонса боя Головкин — Роллс Н`Жикам сообщил, что принял все условия казахстанца, и заявил о готовности встретиться с ним в будущем. В прошлом французский камерунец владел титулом WBO и поясами «регулярного» и «временного» чемпиона WBA.
Бой Головкин — Роллс пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а поединок станет для GGG первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN на 100 миллионов долларов.
Прямая трансляция пресс-конференции Головкина в США в день боя «Канело» — Джейкобс.