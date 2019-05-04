Головкин прокомментировал выбор нового тренера
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
«Я хочу опираться на то, чего уже достиг, и продолжать совершенствоваться как боксер. Джонатан научит меня новым навыкам, которые помогут мне достичь целей. Мы усердно работаем, и я с нетерпением жду возможности показать миру