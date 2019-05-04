Головкин прокомментировал выбор нового тренера

«Я хочу опираться на то, чего уже достиг, и продолжать совершенствоваться как боксер. Джонатан научит меня новым навыкам, которые помогут мне достичь целей. Мы усердно работаем, и я с нетерпением жду возможности показать миру что-то особенное, когда презентую миру Big Drama Show на Madison Square Garden 8 июня», — сказал Головкин.