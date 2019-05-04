Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед1
Ливерпуль1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Барселона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе0
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Анже1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс0
Ним3
Футбол. Зарубежный
19:30
Кардифф Сити2
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер2
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес0
Реал Сосьедад1
Хоккей. Европа
19:30
Чехия3
Швеция0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т2
Локомотив0
Футбол. Зарубежный
19:00
Кьево0
СПАЛ4
Футбол. Первый дивизион
18:15
Тамбов0
Факел0
Хоккей. НХЛ
5.05
Бостон Брюинз
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
18:00
ПСЖ1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол3
Атлетико0
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-22
Балтика1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир2
Нижний Новгород1
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс1
Фулхэм0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат1
Зенит1
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М2
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта3
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург2
Нюрнберг0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чертаново1
Спартак-20
Хоккей. НХЛ
5.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Ротор0
Хоккей. Европа
15:00
Россия1
Финляндия3
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут1
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал0
Спартак1
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте4
Райо Вальекано1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тюмень0
Химки0
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь1
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч0
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск3
Зенит-21
Все события
Фоторепортажи
10«МЮ» — «Челси»: ничья в пользу «Тоттенхэма»
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
20:54 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин прокомментировал выбор нового тренера

Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

«Я хочу опираться на то, чего уже достиг, и продолжать совершенствоваться как боксер. Джонатан научит меня новым навыкам, которые помогут мне достичь целей. Мы усердно работаем, и я с нетерпением жду возможности показать миру что-то особенное, когда презентую миру Big Drama Show на Madison Square Garden 8 июня», — сказал Головкин.

Головкин и его новый наставник выбрали тренировочный лагерь
5 причин, почему «Зенит» снова чемпион
Лучший гол тура забит. Страшная пушка Фернандо прибила «Урал»
«Красная машина» беспомощна даже с Овечкиным
Семак первым в истории выиграл ЧР как футболист и тренер
«Локомотив» проиграл в Туле. И сделал «Зенит» чемпионом
«Атлетико» крупно проиграл «Эспаньолу» в чемпионате Испании
Воробьев: Качество игры сборной России по хоккею не устраивает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь