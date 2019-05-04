Геннадий Головкин официально объявил имя нового тренера

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36-летний Бэнкс младше Головкина на три месяца.

В прошлом он был боксером, но пиком его карьеры стал титул чемпиона мира по версии IBO и чемпиона Северной Америки по версии NABO.

Как тренер Бэнкс известен по работе с Виталием Кличко. Он помогал легендарному Эмануэлю Стюарду в качестве ассистента, а после смерти Старта стал основным тренером украинца — тандем провел шесть боев.