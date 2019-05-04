Геннадий Головкин официально объявил имя нового тренера
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
36-летний Бэнкс младше Головкина на три месяца.
В прошлом он был боксером, но пиком его карьеры стал титул чемпиона мира по версии IBO и чемпиона Северной Америки по версии NABO.
Как тренер Бэнкс известен по работе с Виталием Кличко. Он помогал легендарному Эмануэлю Стюарду в качестве ассистента, а после смерти Старта стал основным тренером украинца — тандем провел шесть боев.
Также среди его подопечных был британский супертяж Диллиан Уайт, а сейчас он работает с абсолютной чемпионкой мира Сесилией Брекхус из Норвегии.