«Наша цель — вернуть Геннадия на мировой трон». Новый тренер GGG — о переговорах, таланте и «Канело»

«Я всегда был большим фанатом GGG с тех пор, как я увидел его в любительском боксе. Я помню его по Олимпиаде и подумал, что это потрясающий талант. Когда мне позвонили, конечно, я с радостью согласился работать с ним. У нас одна цель — официально вернуть Геннадия на мировой трон, потому что он заслуживает это. Два боя Геннадия и “Канело” напомнили мне о битвах Шугар Рэя Леонарда и Томми Хирна. Эти бои были такого же калибра и уровня. С нетерпением жду, когда Головкин пробьет по нему», — сказал Бэнкс.