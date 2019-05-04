«Наша цель — вернуть Геннадия на мировой трон». Новый тренер GGG — о переговорах, таланте и «Канело»
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.
«Я всегда был большим фанатом GGG с тех пор, как я увидел его в любительском боксе. Я помню его по Олимпиаде и подумал, что это потрясающий талант. Когда мне позвонили, конечно, я с радостью согласился работать с ним. У нас одна цель — официально вернуть Геннадия на мировой трон, потому что он заслуживает это. Два боя Геннадия и “Канело” напомнили мне о битвах Шугар Рэя Леонарда и Томми Хирна. Эти бои были такого же калибра и уровня. С нетерпением жду, когда Головкин пробьет по нему», — сказал Бэнкс.