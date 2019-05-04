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21:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Наша цель — вернуть Геннадия на мировой трон». Новый тренер GGG — о переговорах, таланте и «Канело»

Новым тренером Геннадия Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Я всегда был большим фанатом GGG с тех пор, как я увидел его в любительском боксе. Я помню его по Олимпиаде и подумал, что это потрясающий талант. Когда мне позвонили, конечно, я с радостью согласился работать с ним. У нас одна цель — официально вернуть Геннадия на мировой трон, потому что он заслуживает это. Два боя Геннадия и “Канело” напомнили мне о битвах Шугар Рэя Леонарда и Томми Хирна. Эти бои были такого же калибра и уровня. С нетерпением жду, когда Головкин пробьет по нему», — сказал Бэнкс.

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