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22:04 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин и его новый наставник выбрали тренировочный лагерь

Американский тренер Джонатан Бэнкс сообщил, где будет находиться лагерь и новый зал казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.

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О назначении Бэнкса объявлено на специальной пресс-конференции. Интересно, что он младше Головкина на три месяца.

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Как и прежде, Головкин будет тренироваться в городе Биг-Бэр (штат Калифорния, США), но уже в другом зале. Главным плюсом этого места считается высокогорье, которое составляет 2064 метра над уровнем моря.

В Биг-Бэр Головкин и Бэнкс тренируются уже две недели. По словам тренера, их совместная цель — вернуть GGG титулы чемпиона мира.

Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года — лагерь также находился в Биг-Бэре.

Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке в бою с непобежденным канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Этот поединок будет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN на 100 миллионов долларов.

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