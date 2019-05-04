Головкин и его новый наставник выбрали тренировочный лагерь
Американский тренер Джонатан Бэнкс сообщил, где будет находиться лагерь и новый зал казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.
Американский тренер Джонатан Бэнкс сообщил, где будет находиться лагерь и новый зал казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.
О назначении Бэнкса объявлено на специальной
Как и прежде, Головкин будет тренироваться в городе
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Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года — лагерь также находился в
Возвращение Головкина на ринг состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в