Головкин и его новый наставник выбрали тренировочный лагерь

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О назначении Бэнкса объявлено на специальной пресс-конференции. Интересно, что он младше Головкина на три месяца.

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Как и прежде, Головкин будет тренироваться в городе Биг-Бэр (штат Калифорния, США), но уже в другом зале. Главным плюсом этого места считается высокогорье, которое составляет 2064 метра над уровнем моря.

В Биг-Бэр Головкин и Бэнкс тренируются уже две недели. По словам тренера, их совместная цель — вернуть GGG титулы чемпиона мира.

Без тренера Головкин остался 24 апреля, когда объявил о прекращении сотрудничества с Абелем Санчесом. Они работали вместе с 2010 года — лагерь также находился в Биг-Бэре.