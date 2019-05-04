Головкина спросили об отобранных судьями 200 миллионах долларов после боя с «Канело»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

За 11 боев в течение пяти лет Альварес заработает рекордные 365 миллионов долларов, а трехлетний контракт Головкина за шесть поединков принесет ему 100 миллионов.

Читайте также Головкин прокомментировал выбор нового тренера

«Я знаю только о своем контракте и не думаю о контракте “Канело” — сколько у него там. Я очень счастлив. У меня есть большая сделка. Возможно, самая большая в карьере», — сказал Головкин.

На этой же пресс-конференции Головкин представил своего нового тренера — им стал американец Джонатан Бэнкс, который младше него на три месяца, но успел поработать с украинцем Владимиром Кличко.