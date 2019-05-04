Головкина спросили об отобранных судьями 200 миллионах долларов после боя с «Канело»

За 11 боев в течение пяти лет Альварес заработает рекордные 365 миллионов долларов, а трехлетний контракт Головкина за шесть поединков принесет ему 100 миллионов.
«Я знаю только о своем контракте и не думаю о контракте “Канело” — сколько у него там. Я очень счастлив. У меня есть большая сделка. Возможно, самая большая в карьере», — сказал Головкин.
На этой же
Напомним, первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года завершился скандальной ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей — это поражение стало первым в карьере GGG, который потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.