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4 мая, источник: Vesti.kz

Головкина спросили об отобранных судьями 200 миллионах долларов после боя с «Канело»

Экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) спросили, не считает ли он, что судьи отобрали у него не только победу над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−1, 34 КО), но и примерно 200 миллионов долларов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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За 11 боев в течение пяти лет Альварес заработает рекордные 365 миллионов долларов, а трехлетний контракт Головкина за шесть поединков принесет ему 100 миллионов.

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«Я знаю только о своем контракте и не думаю о контракте “Канело” — сколько у него там. Я очень счастлив. У меня есть большая сделка. Возможно, самая большая в карьере», — сказал Головкин.

На этой же пресс-конференции Головкин представил своего нового тренера — им стал американец Джонатан Бэнкс, который младше него на три месяца, но успел поработать с украинцем Владимиром Кличко.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса в сентябре 2017 года завершился скандальной ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец выиграл решением большинства судей — это поражение стало первым в карьере GGG, который потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO.

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