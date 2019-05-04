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4 мая, источник: Vesti.kz

Джейкобс ради победы над «Канело» повторил трюк из боя с Головкиным и лишился почти миллиона

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2 35 КО) и обладатель титула IBF американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО) прошли утреннее взвешивание в день боя. Об этом ESPN сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

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Источник: AP 2019

Его условия были прописаны стороной Альвареса в контракте на поединок. К 8:00 утра вес боксеров не должен был превышать 170 фунтов (77, 110 килограммов). За каждый фунт (453 грамма) грозит штраф в 250 тысяч долларов.

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На утреннем взвешивании Альварес показал 169 фунтов, а Джейкобс — 173,6. Американец оказался тяжелее — 78,743 против 76,657 килограмм.

Таким образом, Джейкобс за 3,6 лишних фунта (1,632 килограмма) заплатит 900 тысяч долларов — ранее его промоутер Эдди Хирн заявил, что готов потратить на штраф 1,5 миллиона. На официальном взвешивании он весил 72,574 килограмма, а Альварес — 72,347.

Официально объявлены гарантированные гонорары «Канело» и Джейкобса за бой
Напомним, в марте 2017 года Джейкобс перед боем с тогдашним чемпионом мира по четырем версиям Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) отказался взвешиваться в день боя. В итоге титул IBF стоял на кону только для казахстанца, но Джейкобс претендовал на пояса WBC, WBA (Super) и IBO.

По признанию Джейкобса, в том бою его вес составил около 175 или 176 фунтов (более 79,3 килограмма). Хотя некоторые источники утверждали, что он весил 185 фунтов (84 килограмма). Вес Головкина же в день боя составил 169,6 фунта (76,929 килограмма). Сейчас правило IBF о взвешивании в день боя отменено.

Бой Альварес — Джейкобс состоится утром 5-го по времени Нур-Султана.

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