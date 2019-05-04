Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Источник: Reuters

По информации агентства, благотворительный вечер организовал Всемирный боксерский совет (WBC), собирающий средства на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире. «Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью», — заявил Кличко.

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По словам экс-боксера, он находился в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию. «Я сделал хорошее промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу “ушла” за 50 тысяч долларов», — отметил он.