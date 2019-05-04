«За каждое его обвинение или слово …». Головкин прокомментировал громкие заявления Санчеса

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О прекращении сотрудничества с ним Головкин объявил 24 апреля после девяти лет совместной работы. Боксер через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию. В свою очередь Санчес сделал ряд громких заявлений, в которых называл Головкина «жадным и неблагодарным», а причиной расставания — деньги.

«Я не имею смысла говорить большего. Я высказал свое видение, а он — свое, — говорит Головкин о заявлениях Санчеса. — Не могу запретить ему что-то говорить, но могу добавить большее. За каждое его обвинение или слово — я конкретно могу подвести факты, что это неправда. Я знаю этого человека. Мы работали долгое время вместе, а сейчас — нет. Я не был шокирован», — сказал Головкин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Sw54-X-1VSM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне Головкин представил своего нового тренера Джонатана Бэнкса, который младше него на три месяца, но успел поработать с Владимиром Кличко.

«Мне нравится этот человек. Думаю, что мы соберем весь пазл нашего понимания. Может быть, не в первом, но в следующих боях мы покажем, как мы понимаем бокс. Я бы хотел расти в плане бокса. У Бэнкса есть отличная история — имею в виду зал Эмануэля Стюарда. Думаю что приобрету какой-то опыт», — сказал Головкин.