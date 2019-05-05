Головкин нашел объяснение заявлениям Санчеса о деньгах и сыне после расставания

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Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин в интервью Seconds Out нашел объяснение громким заявлениям бывшего тренера Абеля Санчеса.

24 апреля Головкин объявил, что принял решение расстаться с Санчесом после девяти лет работы. Боксер через через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию, а вот его экс-наставник сделал ряд громких заявлений, в которых называл GGG «жадным и неблагодарным», а причиной расставания — деньги.

«Я изнутри знаю все те вещи, ту игру и тот кинематограф, который крутится. Мы смогли с ним поговорить по правде и понять друг друга. А кино, которое крутится, интересно, наверное, зрителям. А роль, которую играет Абель, это уже его дела.

Сейчас такие вещи говорите: сын-отец, за деньги. Откуда появляются эти суммы и разговоры у него — я понять не могу. 100 миллионов, сын-отец, другие вещи и подача с его стороны — это игра, это его роль и, как многие видят, ее очень интересно играет.

Накануне Головкин представил своего нового тренера — им стал американец Джонатан Бэнкс, с которым он работает вот уже две недели.

«Я больше мотивирован, потому что закончил с тем, что было, и расставил все точки над “i”. У меня новая глава — смотрю на это положительно и рад тому, что имею. Я рад переменам. У нас начинается все строиться по-новому. У нашей работы будут плоды, и мы это покажем. Чувствую себя хорошо», — говорит Головкин о новом этапе.