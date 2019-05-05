Головкин нашел объяснение заявлениям Санчеса о деньгах и сыне после расставания
Боксер признался, что рад переменам.
Боксер признался, что рад переменам.
Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанец Геннадий Головкин в интервью Seconds Out нашел объяснение громким заявлениям бывшего тренера Абеля Санчеса.
24 апреля Головкин объявил, что принял решение расстаться с Санчесом после девяти лет работы. Боксер через через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию, а вот его
«Я изнутри знаю все те вещи, ту игру и тот кинематограф, который крутится. Мы смогли с ним поговорить по правде и понять друг друга. А кино, которое крутится, интересно, наверное, зрителям. А роль, которую играет Абель, это уже его дела.
Сейчас такие вещи говорите:
Накануне Головкин представил своего нового тренера — им стал американец Джонатан Бэнкс, с которым он работает вот уже две недели.
«Я больше мотивирован, потому что закончил с тем, что было, и расставил все точки над “i”. У меня новая глава — смотрю на это положительно и рад тому, что имею. Я рад переменам. У нас начинается все строиться
Напомним, что 8 июня Головкин на арене Madison Square Garden проведет бой с небитым канадцем Стивом Роллсом (38−1−1, 34 КО). Поединок станет дебютным для GGG на стриминговом сервисе DAZN, с которым он подписал трехлетний контракт.